¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Emanuel Herrera y opción de llegar a Católica: "Ojalá que resulte, me gustaría mucho"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

Universidad Católica continúa en la compleja búsqueda de encontrar un reemplazante para Nicolás Castillo, goleador de la temporada y quien partió al Pumas de México.

Y varios nombres han sonado como refuerzos, sumándose en el último tiempo un viejo conocido del fútbol chileno y que actualmente milita en Ecuador.

Se trata del argentino Emanuel Herrera, quien defienda al Emelec, donde no ha podido consolidarse y con pasos por Deportes Concepción y Unión Española -donde dejó gratos recuerdos-, espera volver al torneo local.

“Sé que están hablando pero no ha llegado nada. Todavía no sé nada“, aclaró el también ex goleador de Montpellier, quien pese a ello dice estar muy interesado en volver al fútbol nacional.

“Sí obvio, aparte sé de Católica porque tengo ex compañeros como el ‘Chiqui’ Cordero, David Llanos que jugué con él en Concepción, al Seba Jaime (…) Salieron campeones, estoy al tanto”, remarca, insistiendo además que su intención sería vestir la camiseta de los ‘Cruzados’.

“Ojalá que resulta, me gustaría mucho, más si la Católica es uno de los más grandes y si juegan copa (internacional) mejor todavía“, complementó, además de reconocer algún acercamiento que deberá analizar con su representante para tomar una decisión.

“Si hay algo ahí, pero habrá que ver la semana que viene para hablar con él (agente) y ver qué decisión tomamos. Yo tengo contrato pero me quiero ir, la idea es salir del club, no quiero seguir más“, concluyó.

El goleador trasandino se suma a Carlos Muñoz y Ronnie Fernández, entre otros, como las cartas que maneja la dirigencia para convertirse en el hombre de área del equipo.

Tendencias Ahora