Claudio Bravo aclara su situación con Roja: "Yo estoy disponible para la selección"



Publicado por Raúl Galdames

Habló Claudio Bravo. El portero habló sobre el partido del Manchester City y también sobre la selección chilena, específicamente, sobre los dichos del entrenador Reinaldo Rueda.

El DT de la ‘Roja’ dijo que “Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar y reconsiderar. Si es que reconsidera. No tenemos mucho de qué hablar” y además añadió que “no tengo la intención de reunirme con él”.

Luego de la victoria 3-1 ante el Brighton & Hove Albion FC en el Etihad Stadium, Bravo fue consultado por el tema de la selección y no dudó en responder que “se ha especulado mucho, se ha hablado mucho. Mi postura es clara, yo quiero estar en la selección, nunca he renunciado a la selección como se ha dicho”.

Acto seguido, el portero aclaró que “el día que me retiré haré una conferencia de prensa y un partido de despedida como Dios manda”.

Bravo, además, señaló que Rueda es el hombre que decide a que hombre llamará y que no es una decisión que le corresponde. “Él sabrá que jugadores necesita y a cuáles convocará. No es tema mio la nominación, él verá si me nomina o no”, dijo el arquero que también dejó en claro que “yo si puedo decir que estoy disponible para la selección”.

Sobre las nominaciones a los futuros amistosos Bravo tiene una postura clara y comentó que “son partidos amistosos, yo creo que no es sano que vayan los de siempre. La idea es que comiencen a ver caras nuevas”.

