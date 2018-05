¿encontraste un error? avísanos

Rueda valora a Paredes, pero asegura que "no está" para planes de mediano plazo en la Roja



Publicado por José Luis Rivera

Reinaldo Rueda, director técnico de la selección chilena, se refirió a las opciones de una posible citación de Esteban Paredes, asegurando que valora su rendimiento y que en caso de un tema puntual podría ser considerado, pero que no está en los planes a mediano plazo de la ‘Roja’.

El entrenador señaló a CDF que “considero que no hay edades, hay rendimientos, momentos, casos excepcionales” respecto a la presencia de jugadores de mayor edad como Jorge Valdivia, Mauricio Pinilla o Esteban Paredes.

“La tendencia en los últimos años ha sido un promedio ponderado de los equipos que llegan a la élite de las selecciones (alrededor de 27 años). Naturalmente que también depende de lo que van proyectando los nuevos valores. No se puede dar una fórmula determinante o definitiva. Quizás sale un jugador que tiene cronológicamente una edad, pero que tiene un buen rendimiento, no ha tenido lesiones y se ha cuidado, por lo que puede ser un gran aporte a la selección nacional. Hay casos excepcionales y no se puede dogmatizar sobre esas situaciones” prosiguió.

Sobre el caso específico de Paredes, Rueda sostuvo que “es muy meritorio, gratificante para el fútbol chileno y su récord personal”, agregando que “es admirable su comportamiento, rendimiento, inclusive combinando la liga chilena y la Libertadores. Es un hombre importante que en el momento en que sea necesario para la selección, seguro que puede ser bienvenido“.

De todas maneras, al momento de ser consultado sobre si el zurdo podría ser considerado en los planes a mediano plazo de la ‘Roja’, el colombiano fue claro al señalar que “no, no cumple (con los requisitos). Sabemos que está en edad grande, para quizás algunas situaciones especiales puede ser importante”, concluyendo que “para mediano plazo no está, Esteban está para el inmediato. Pensar en 2 o 3 años es utópico”.

Incluso, al hablar de que sea nominado para Copa América 2019, indicó que “todo va a depender de los hombres que están en esa posición también. Quizás otros aún no logran esa consolidación, como Mora, Castillo, Henríquez, pensando en el futuro más a mediano plazo”.

“Para mediano plazo la idea es proyectar jugadores máximo con 32 años a un mundial” comentó Rueda, finalizando al señalar que “es importante lo que hemos venido haciendo, mirando cuales de estos hombres que están en otros rangos de edad tienen la capacidad, el talento y el carácter de imponerse en el futuro mediano y largo de la selección”.

