Maripán ’adelantó’ la realización de posible amistoso de la ’Roja’ ante País Vasco



Publicado por José Luis Rivera

El defensor nacional Guillermo Maripán prácticamente ratificó este jueves la disputa de un amistoso de la selección chilena con su similar del País Vasco, duelo que se jugaría el viernes 25 de mayo y que podría tener como recinto el Estadio Mendizorroza, recinto del Deportivo Alavés.

De entrada, el zaguero formado en Universidad Católica no escondió su felicidad de poder defender a la ‘Roja’ en el reducto donde hace de local su escuadra en España.

“La verdad es que me lo comunicaron y me puse muy feliz. Es algo que no me esperaba, jugar aquí contra la selección euzkera, más encima en ‘Mendi’, sería totalmente sorpresivo, pero muy emotivo. No se sabe dónde vamos a jugar, pero sí se sabe que está el partido“, expresó en rueda de prensa.

Respecto a su proceso de adaptación el balompié español, al estar por cumplir una temporada en el elenco de la ciudad de Vitoria, el jugador de 23 años señaló que “la calidad de los jugadores es mucho más determinante que en Chile, aquí están los mejores del mundo. El ritmo de competencia es muy diferente, pero eso me hacía más ruido en los primeros meses. Cada día me sorprenden menos cosas”.

“Me he adaptado rápido. He entendido lo difícil que es esta liga y mientras eso siga creciendo con la adaptación, se irá dando todo muy bien”, sentenció.

A falta de confirmación, la selección chilena sumaría este encuentro ante los vascos al que ya tienen fijado ante su similar de Polonia (8 de junio) y ante Serbia, del cual todavía no se define la fecha.

