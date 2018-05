¿encontraste un error? avísanos

'Cote' Rojas sacó la voz por el fútbol femenino: "¿Por qué el hombre puede vivir de eso?"



Publicado por Pablo Velozo

Sacó la voz por el fútbol femenino chileno. María José Rojas, una de las figuras de La Roja en la Copa América, pidió más apoyo para la actividad en nuestro país.

En una extensa entrevista con la revista Ya de El Mercurio, la delantera del Orca Kamogawa FC de Japón aseguró que, tras la buena campaña, es el momento de mejorar las precarias condiciones del balompié femenino: “Hoy está la oportunidad. Llenamos La Serena. Y la llenamos porque la gente se vio reflejada en nosotras”.

“El esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá es el mismo que hacen muchos para ir a trabajar. A nosotros no nos fueron a apoyar porque éramos las ‘súper estrellas’. Nosotras reflejamos el Chile de las mujeres sacrificadas, las que tienen hijos y están solas, y tienen que doblegar su esfuerzo”, agregó.

De hecho, Rojas admitió que aunque “el presidente dijo ‘tendrán su recompensa"”, su real interés es otro. “Más que plata yo quiero el apoyo para las demás jugadoras. Para las que están acá y para las que vienen. Que se creen las escuelas, los proyectos, que les den la oportunidad a ellas y que se profesionalice a quienes están envueltos”.

Ahora Arturo Vidal nos trata de ‘mis compañeras’. Pero recién. No había un conocimiento de que ellos dijeran: ‘las mujeres juegan y ya son adultas - María José Rojas

En relación a lo mismo, la ariete recordó que “a nosotras nadie nos apoyaba y éramos felices jugando. Éramos chicas, y no entendíamos lo que pasaba. No pedíamos pago, nos bastaba un pedazo de cancha. ¿Cómo hubiésemos estado hoy si hubiéramos tenido el apoyo, las condiciones básicas en ese momento?”.

Y es que las diferencias con las condiciones de los varones son tremendas, y no solamente en lo referido a salarios, según explicó Rojas. “Hay clubes que las niñas llegan solo a entrenar y (apenas) le dan la atención médica. Los camarines no cuentan con las condiciones… ya es tiempo de cambiar las cosas. Ya es tiempo que el fútbol femenino se profesionalice”, sostuvo, agregando que algunas de sus compañeras “tienen que levantarse a las 5 de la mañana y no paran”.

En cuanto a lo dispar de los sueldos, la atacante asegura que “lo que le pagan a los hombres llega a ser ridículo por decirlo así. Nosotras no ganamos ni el uno por ciento… ellos ganan demasiado por lo mismo que hacemos nosotras. El mismo sacrificio, entrenamiento, partidos, disciplina. Es demasiada la brecha… ellos ganan todo, y nosotros ganamos fácil nada”.

¿De quién es la culpa de las enormes diferencias? La ‘Cote’ Rojas tiene clara su postura: “Somos un país todavía machista. La mujer en el fútbol todavía debe hacer doble esfuerzo. ¿Por qué el hombre puede vivir de eso? ¿Por qué no podemos nosotras ser también reconocidas? ¿Por qué no podemos tener las mismas condiciones en la infraestructura, las oportunidades?”, reclamó.

Eso sí, a pesar de las diferencias, María José no escondió su felicidad por haber ayudado con un ‘granito’ para empezar a mejorar las cosas, luego de la brillante participación en la Copa América. “Para mí era un paso llegar al Mundial. Y el haber llegado al Mundial no solo cambiará la historia del fútbol femenino en Chile, también va a ayudarnos a cada una a seguir mejorando”, detalló.

“Yo he logrado mucho en mi vida, pero me faltaba esto. Y yo sí creo que llegará el momento en el que piense tener hijos y todas esas cosas, pero todavía no está en mis planes. Ahora mi plan es el Mundial“, detalló.

La (no) relación con La Roja masculina

La futbolista además aprovechó la instancia para aclarar que no existe mayor relación con sus compañeros de La Roja masculina.

Es más, junto con informar que nunca ha estado junto a sus colegas, Rojas clarificó que “el Vidal, el Medel, ellos transmitieron sus mensajes en las Redes Sociales. ¿Pero que nos conozcan? No. Nunca nos han juntado”.

“Ahora Arturo Vidal nos trata de ‘mis compañeras’. Pero recién. No había un conocimiento de que ellos dijeran: ‘las mujeres juegan y ya son adultas”, agregó.

La ‘comparación’ con Alexis

Otro tema que tocó María José Rojas fue el polémico titular de Emol durante el torneo continental, donde encabezó la nota de su gol del triunfo ante Uruguay como ‘la Alexis Sánchez’.

Al respecto, Rojas manifestó que “Sánchez es un gran jugador, es reconocido en el Mundo, lo admiro. Donde yo voy es: ‘Chile, Alexis Sánchez’. Que te comparen con él es un orgullo, a mí no me molesta, pero también hoy estamos en un momento en el que nos interesa elevar el fútbol femenino y a las mujeres, en general, en el deporte”.

“¿En cuántos trabajos las mujeres son menos pagadas teniendo el mismo cargo? Yo creo que el deporte puede ser una puerta para disminuir la discriminación”, añadió la deportista.

Finalmente, sobre lo mismo, Rojas recalcó que “si estamos hablando de equidad e igualdad, para mí es importante que no se valide mi nombre a través de un referente masculino”.

