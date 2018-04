Ya esperan a La Roja: organización del Mundial de Francia envió "felicitaciones" a Chile

¿encontraste un error? avísanos

Este domingo fue un día histórico para el fútbol chileno. Lo anterior, luego de la victoria de La Roja femenina ante Argentina que significó la clasificación al Mundial adulto.

El elenco nacional, comandado por José Letelier, se impuso por un contundente marcador de 4 a 0 y acabó segunda en la Copa América. Con esto, logró un cupo directo a la Copa del Mundo que se desarrollará el próximo año en Francia.

En este sentido, la organización de la cita planetaria utilizó su cuenta oficial de Redes Sociales para enviar un particular mensaje al combinado chileno.

“¡@LaRoja se clasifica para la #FIFAWWC Francia 2019! ¡Felicitaciones! 👏”, escribió la publicación.

Hay que consignar que este torneo se llevará a cabo del 7 de junio al 7 de julio del 2019.

Recordemos que La Roja además luchará por un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el repechaje frente al vicecampeón africano.

🇨🇱✈️🇫🇷

¡@LaRoja se clasifica para la #FIFAWWC Francia 2019!

Chile have qualified for the #FIFAWWC France 2019

¡Felicitaciones! 👏 pic.twitter.com/FdTnzqiPjV

— #FIFAWWC 🇫🇷 (@FIFAWWC) 23 de abril de 2018