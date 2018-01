¿encontraste un error? avísanos

Berizzo confiesa diálogo con ANFP por La Roja: "Dije que estaba disponible y dispuesto"



Publicado por Pablo Velozo

El entrenador Eduardo Berizzo, en la actualidad sin club, confesó que tuvo conversaciones con la ANFP por el tema selección chilena.

Mientras aún no se oficializa el adiestrador de La Roja, y aunque Reinaldo Rueda suena como el inminente sucesor de Pizzi, el ‘Toto’ reveló a La Tercera que “la conversación tuvo lugar entre Navidad y Año Nuevo”.

“Me llamó Andrés Fazio y hablamos. Me preguntó si estaba disponible para agarrar la Roja. Le contesté que no sólo estaba disponible, sino que también dispuesto. Y en un momento dado, me dijo: ‘¿te puedo pasar al presidente?’. ‘Por supuesto’, respondí. Entonces charlé con Salah. Le comenté que estaba dispuesto a hablar y que si querían, me acercaba a Santiago para hacerlo personalmente. Pero me respondió que no hacía falta. Que ya me avisarían. Y no supe más. No me dijeron nada de Rueda”, complementó.

El exentrenador de O’Higgins aseguró que el desafío de Chile le interesaba, y que la intención chilena esta vez tenía más chances de llegar a buen puerto porque “les dije que ahora estaba libre y las otras veces, no. En la primera ocasión estaba dirigiendo al Celta. Y en la segunda, al Sevilla”.

“Yo nunca me desvinculo de un contrato en vigor por intentar sacar ventaja para lograr uno mejor, que no dejo los proyectos a medias. Respeto a quien lo hace, no cuestiono a nadie. Pero yo me muevo de otra manera, por mis principios. Si a uno no le sienta bien cuando sufre una cosa así, tampoco está bien cambiar de criterio cuando teóricamente sale favorecido. Así que les declaré que ahora no tenía contrato con nadie y que sí, que estaba por la labor”, agregó.

Al ser consultado por Reinaldo Rueda, Berizzo recalcó que “me limité a responder a una pregunta concreta sobre mi disponibilidad. Fue la ANFP quien me llamó y me preguntó. No va con mis principios eso de ofrecerme o entrometerme. Tampoco sabía que ya tenían acordado nada con Rueda. De hecho, durante la conversación, no me lo dijeron”.

Recordemos que el estratega colombiano confesó que este lunes conversará con la dirigencia de Flamengo. ¿Estará dispuesto Berizzo a asumir La Roja si se cae el tema con el ‘cafetalero’?

