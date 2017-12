¿encontraste un error? avísanos

Paulo Díaz se proyecta en la Roja: "Me gustaría consolidarme con Gary Medel como dupla"



Publicado por Raúl Galdames

De todos los seleccionados ha sido uno de los más regulares y de los que tuvo un gran rendimiento, tanto así que en Argentino le llueven los elogios por su gran juego mostrado en San Lorenzo de Almagro. Paulo Díaz fue la revelación de 2017.

El defensa central jugó en silencio y mostró sus credenciales en la cancha. Fue parte del equipo que ganó la China Cup y fue titular contra Australia en la Copa Confederaciones y en el duelo con Bolivia por las clasificatorias a Rusia 2018.

El formado en Palestino habló con El Gráfico sobre su buen año y señaló que “estoy contento por lo que hice este año, por cómo se me fueron dando las cosas de a poco y por habérmelo ganado yo solo. Fui de menos a más y eso terminó con una nominación para ser uno de los mejores”.

Díaz también agrega que creció en todos los aspectos y que vivir lejos de su familia lo hizo madurar. “También crecí como jugador, porque el fútbol argentino te da muchas cosas que no te da el chileno. Por algo es de las mejores ligas del mundo”, asegura.

Con respecto al interés del Inter de Milán el central fue claro en decir que “se ha hablado bastante, desde junio, pero no se concretó en ese momento. Ahora vamos a ver qué pasa. Hasta ahora, no me han dicho nada de si hay una oferta clara para el club, pero tampoco estoy apurado. Si se da, bien, y si no, también, porque estoy muy contento en San Lorenzo, que era lo que estaba buscando hace tiempo.

Acto seguido agrega que “me gustaría ser reconocido en Europa, como Arturo (Vidal), Claudio (Bravo) y Gary (Medel), por nombrarte algunos. Ojalá sea algún día como ellos”.

De hecho, al ser consultado por si le gustaría formar dupla con el ‘Pitbull’ respondió que “me gustaría consolidarme con él, para agarrar experiencia, porque es uno de los grandes jugadores de Chile e internacionalmente también es muy reconocido. Me ha enseñado mucho, cuando estuvimos juntos me aconsejó, lo mismo que Claudio y Arturo, que son referentes de la Selección”.

Por último el ‘Bombero’ habló sobre el perfil del próximo entrenador de la Roja y sobre la opción de Marcelo Bielsa. “Me gustaría tenerlo. Es un gran técnico, por lo que me han hablado. Sí tuve a Sampaoli, que también lo es, y ojalá que llegue un entrenador como uno de ellos, que dieron mucho por esta camada”, finalizó el defensa protagonista del fútbol argentino.

