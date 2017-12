¿encontraste un error? avísanos

Johnny Herrera apuntó contra Jorge Valdivia por críticas a Pizzi: "Bordeas lo mala clase"



Publicado por José Luis Rivera

Johnny Herrera, integrante de la selección nacional en el último proceso clasificatorio para ‘Rusia 2018’, apuntó contra los jugadores que criticaron públicamente al exentrenador Juan Antonio Pizzi.

En entrevista con La Tercera, Herrera fue consultado sobre las polémicas con las que finalizaron las clasificatorias, incluidas las acusaciones que realizó parte de la familia de Claudio Bravo sobre supuestos actos de indisciplina de Arturo Vidal.

Al respecto, el portero indicó que “yo no le contestaría jamás a la señora de un compañero. Me dolió más que después salieran jugadores hablando del mismo proceso. Eso me pareció insólito, siendo que todos los que estuvimos ahí tuvimos la oportunidad de hablar frente a todos nuestros compañeros, frente al cuerpo técnico y no se hizo. Eso no me parece bien, me parece de poca monta”.

El arquero prosiguió al señalar que “yo creo que bordeas lo mala clase cuando criticas de esa forma. Hubo un par más que sólo lo deslizaron, pero hacerlo tan acentuado como lo hizo (Jorge) Valdivia, sinceramente es porque estás actuando de mala forma, no sé si mala leche, pero sí con pocos valores“.

“Yo nunca he escuchado que el técnico saliera a criticarte públicamente. Si tú criticas de esa forma al técnico, él perfectamente podría decir que no clasificamos porque este gil, por decir cualquier nombre de jugador, se perdió un gol debajo del arco, o porque este no atajó, o porque este defensa no defendió. Yo nunca escuché al técnico decir eso, más allá de que haya tomado decisiones buenas o malas”.

Para Herrera, “Pizzi siempre fue un caballero con todos nosotros y una persona muy derecha. Entonces de ahí a salir hablando pestes de una persona que fue tremendamente correcta me parece de poca crianza y poca monta“.

El golero también confirmó que el DT entregaba espacios para que los jugadores entregaran sus opiniones sobre el juego y los trabajos, precisamente los puntos que, una vez que el DT se fue, aprovecharon de criticar jugadores como Valdivia. “Nos preguntaba qué veíamos en las charlas, en los pre y post partido, en la semana. Una vez cuando perdimos contra Jamaica antes de la Copa Centenario nos preguntó a todos, uno por uno que había pasado. Después en la Confederaciones y en las Eliminatorias siempre nos juntamos a conversar, siempre hubo espacios para hacerle ver alguna crítica de nosotros o lo que fuera respecto a la conducción de él. Entonces salir hablando después, es no ser una buena persona sinceramente” explicó.

Por último, Herrera aseguró que la caída de la ‘Roja’ “fue absolutamente porque el equipo no tuvo vacaciones” recordando además que “perdimos los dos partidos (Paraguay y Bolivia) sin mucho que hacer. Después pasó el tiempo, el equipo llegó mejor y le logró ganar a Ecuador 2- 1 cuando fue un partido para un 4- 1 fácil, con esos goles estábamos clasificados. Hay un gol que se pierde creo que el mismo Valdivia bajo el arco, después de una pelota que cruza el ‘Queno’ Mena. Era para 4-1 y terminamos ganando 2-1 apurados y a la postre quedamos fuera de un Mundial por diferencia de goles. Entonces culpar al entrenador, al preparador físico, ya no es válido, después de, no sirve“.

