¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Candidato a la ’Roja’: Ariel Holan confirma que dejará de ser entrenador de Independiente



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Ariel Holan, candidato a la banca de la selección chilena de fútbol, anunció su decisión de no continuar en su actual club, Independiente de Avellaneda, con el que había salido recientemente campeón de la Copa Sudamericana 2017.

Por medio de un comunicado difundido en Redes Sociales, el entrenador argentino confirmó su partida del cuadro trasandino, justificándola al recordar el ataque que sufrió por parte de la barra brava del club hace algunos meses. De esta manera, no renovará su contrato, que finalizaba a fines de este mes.

“Por primera vez en mi vida, la integridad física de mi familia, de alguno de mis colaboradores y la mía propia estuvo en grave riesgo. Una situación que no estoy dispuesto ni a tolerar, ni a convivir y creo que ningún trabajador del fútbol debería aceptar” indicó Holan, a lo que agregó que “quiero descomprimir al Club de una imagen que no le hace nada bien: es inconcebible que el DT y su familia tengan que movilizarse con custodia policial por todos lados, dia y noche. Independiente no se merece eso (…) A pesar que el Presidente y la CD me han manifestado su apoyo incondicional para renovar mi contrato, tratando de brindarme todas las facilidades que están a su alcance, mi prioridad absoluta es mi familia y su tranquilidad. Eso no es negociable”.

El DT de 57 años ha sido vinculado en las últimas semanas como alternativa para asumir en la ‘Roja’, junto al colombiano Reinaldo Rueda, quien aparece como el principal favorito, pero cuyo contrato vigente con Flamengo puede complicar su llegada. Escenario que ya no enfrenta Holan y que podría allanar su camino al seleccionado nacional.

Tendencias Ahora