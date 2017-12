¿encontraste un error? avísanos

Valdivia calificó como "traición" que Pizzi vaya al Mundial y asegura: "No me dejó nada"



Publicado por José Luis Rivera

El seleccionado nacional Jorge Valdivia criticó la decisión de Juan Antonio Pizzi de firmar con Arabia Saudita, equipo que asistirá a la Copa Mundial ‘Rusia 2018’, luego del fracaso que vivió con los jugadores de la selección chilena y que los dejó fuera de la cita.

En conferencia de prensa, Valdivia fue consultado por la presencia de Pizzi en el seleccionado saudí, asegurando que “yo no lo hubiese hecho. Llevándolo al lado profesional está bien, pero en el lado humano siento que está mal. No sé si la ANFP lo echó o renunció. Si él renunció y después de un par de semanas se va a un equipo o selección, está mal. Si él le dice al presidente de la ANFP que no quiere seguir y que no están las condiciones, pero luego aparece en otro lado, está mal”.

“A mí no me dejó nada, tácticamente no me dejó nada. Ganó con Chile si, le fue super bien en la Copa América de Estados Unidos y en la Copa Confederaciones. Pero, desde mi gusto futbolístico no me dejó nada. Como persona, tengo muy buenas referencias de Pizzi. Ahora, su actitud, llevándola al lado pasional y del sentimiento, para mí es una traición”.

“No solamente por él, sino con otras aristas, quedamos fuera de un mundial, que es lo más importante que tenemos como jugador a nivel de selección. Pero él es un profesional y como profesional asumió como desafío ir a un Mundial con Arabia Saudita” indicó el jugador con dos pasos en el fútbol de Medio Oriente.

Por último, Valdivia agregó que “hay muchos que no le han dado tan duro y esos son amigos de él. Tiene muchos amigos y no sólo él, sino miembros del cuerpo técnico. Siento que por eso no le han dado duro, pero como yo estoy hablando de un lado más humano, siento que esto es una traición. Sumándole falencias que todos tuvimos, él es el gran responsable de dejarnos fuera del mundial“.

