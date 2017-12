¿encontraste un error? avísanos

Pablo Hernández y críticas a la ’Roja’: "Los logros se olvidaron y se tiraron a la basura"



Publicado por José Luis Rivera

El seleccionado nacional Pablo Hernández se refirió a la ausencia de Chile en la próxima Copa Mundial ‘Rusia 2018’, asegurando que “fue muy doloroso”. Además, lamentó la reacción del medio futbolístico nacional contra los jugadores, ya que a su juicio no se trató bien “a una selección que le dio tantas alegrías al país”.

En entrevista con AS Chile, Hernández reconoció que no llegar al mundial “Fue un golpe muy duro para todos. Con la clase de jugadores que teníamos, no pensábamos que íbamos a quedar afuera“, sosteniendo que “se trabajó mucho tiempo como para llegar y perderlo todo en los últimos partidos. Fue muy doloroso“.

“No era la forma de tratar a una selección que le dio tantas alegrías al país. Duele, porque uno los conoce, trabaja día a día con los compañeros y las cosas no son como se dicen. Además, atrás nuestro hay familias y eso se debe respetar” prosiguió el volante al analizar los cuestionamientos a los jugadores, pidiendo que “ojalá no se repita, porque fue una cachetada muy dura. Hace dos años estaban alzando la primera Copa y al año siguiente otra. Jugamos una final en la Confederaciones y, de un día para otro, esas cosas se olvidaron y se tiraron a la basura“.

El ‘Tucu’ enfrentó también las críticas que recibió de manera personal desde una parte de la hinchada y prensa nacional. Al respecto se sinceró y comentó que “también lo entiendo porque cuando las cosas no andan, el primer apuntado es el que no nació en el país. Yo estoy por mi abuela y es un país que aprecio mucho. Cuesta entrarle a la gente, pero de a poco fueron cambiando las cosas”.

Sobre las acusaciones contra Arturo Vidal, dijo que “es injusto. Es una gran persona, se entregó por completo siempre. Cuando uno habla de Chile se te viene su nombre o el de Alexis, Gary, Claudio. Me duele que lo hayan tratado así, pero estamos en un país donde parece que cualquiera puede opinar sin medirse en sus palabras“.

Por último, Hernández expresó su deseo de ser parte del nuevo proceso de la ‘Roja’. “Trabajo para eso. No me quiero quedar con las ganas de ir a un Mundial (…) Siempre estuve dispuesto a jugar en la selección y trato de devolver en el campo el apoyo que me han dado” concluyó.

