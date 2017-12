¿encontraste un error? avísanos

Jaime Vera: "Me siento capacitado para dirigir a la selección chilena"



Publicado por Jeser Lara

El entrenador nacional, Jaime Vera, se encuentra en Europa realizando una gira de trabajo junto a Alejandro Hisis.

El exDT de Deportes Iquique visitó a Claudio Bravo en Inglaterra y a Arturo Vidal en Alemania.

Tras su visita, ambos seleccionados nacionales postularon al ‘pillo’ a la banca de La Roja, pero el ‘Rey Arturo’ es quien más se ha pronunciado respecto a este tema.

Desde Alemania, y en conversación con BioBioDeportes, el entrenador se refirió a esta candidatura, señalando que se siente capacitado para dirigir a La Roja.

“Si (me siento capacitado). He trabajado toda mi vida en el fútbol, llevo más de 25 años en esto. Fui jugador y conozco a muchos de los seleccionados que están en La Roja, no veo por qué no pueda tener una oportunidad. Ahora no depende de mi”, dijo.

“Todo entrenador chileno quiere ser DT de su selección”, agregó.

Vera asistió al duelo entre el Bayern Munich y Hannover, elogiando la capacidad física y técnica del exColoColo.

“Lo veo muy bien, el traslado y participación que tuvo fue muy buena. Estuvo en todas las mejores acciones que tuvo el Bayern. A diferencia de muchos de los que hablan que no se cuida, a su nivel , si no se cuida no puede jugar”, añadió.

“Lo encontré mucho más maduro que hace cinco años atrás, cuando me tocó trabajar en la selección”, complementó.

Consultado por su forma de trabajo si es que llega a ser el entrenador de Chile, ‘pillo’ aclaró que su idea es “hacerla jugar y volver a encantar a la gente. Hay que volver a retomar, los jugadores están vigentes”.

Respecto a la polémica que ocurrió entre Claudio Bravo y Arturo Vidal tras la no clasificación de La Roja a Rusia 2018, Vera comentó que “siempre cuando se pierde salen cosas negativas. No deberían haber problemas para que vuelvan a reunirse”.

Finalmente, el DT nacional tuvo palabras para un tema que siempre ha rondado en la selección: la disciplina.

El exDeportes Iquique señaló que los actos de indisciplina ocurren en todos los clubes del mundo, y que “en Chile están más preocupados de la disciplina que de ver jugar bien a la selección. Estas cosas venden mucho más que hacer un buen partido. La selección chilena, para estar en el lugar donde está, tiene que tener disciplina”.

