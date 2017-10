¿encontraste un error? avísanos

Pizzi sobre triunfo ante Ecuador "Nos deja mejor posicionados, pero no es definitivo"



Publicado por Nicolás Maureira

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, exteriorizó su satisfacción esta noche por lograr frente a Ecuador una victoria que deja a la ‘Roja’ dependiendo de sí misma para abrochar el próximo martes 10 de octubre la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Eso sí, el ‘Equipo de Todos’ no la tendrá fácil para timbrar su tercera clasificación consecutiva a un Mundial. Al frente estará Brasil, líder de la tabla, y con sus más cercanos perseguidores (Ecuador, Perú, Argentina y Paraguay) respirando en la nuca.

A la hora de analizar la brega disputada en el Estadio Monumental, ‘Macanudo’ declaró que “el partido fue muy difícil, con mucha tensión. El partido fue parejo con un equipo que era desconocido para todos porque era la primera vez que jugaban juntos, con un entrenador nuevo. Hicimos un esfuerzo inmenso y elaboramos jugadas con la frecuencia de otros partidos. Volvimos al gol y ganamos un partido que nos posiciona mejor que antes del partido, pero que en ningún caso es definitivo”.

Respecto a lo que viene, la sólida escuadra de Tite en Sao Paulo, el estratega hispano-argentino señaló que “vamos a tener que seguir peleando y en el próximo partido será el último esfuerzo de los jugadores, con la confianza de que podemos competir con Brasil”.

En tanto, el otrora entrenador de Universidad Católica tuvo positivos conceptos para Jorge Valdivia, quien jugó desde el primer minuto y terminó siendo clave para el triunfo sobre el ‘Tri’.

“Hizo un partido estupendo, aunque creo que todo el equipo estuvo con rendimientos bien altos. El talento de Jorge desequilibró en muchas ocasiones y nos permitió generar ocasiones ofensivas. Gracias a su talento, y además de eso agregó un esfuerzo y despliegue importante”, dijo.

Ante la baja de Arturo Vidal para el cruce con los brasileños, tras ver hoy una nueva cartulina amarilla, el trasandino apuntó que “cuando están todos los jugadores, somos un equipo más fuerte. Pero ya hemos demostrado que ante la ausencia de jugadores que habitualmente participan, en diferentes ocasiones los hemos reemplazado y hemos sabido que el colectivo se impone. Ese colectivo disimula las virtudes que tienen los jugadores que faltan. Tenemos un plantel diseñado para tener esa garantía”.

Consultado por si Charles Aránguiz llegará el pleito con la ‘verdeamarelha’, con el objetivo que reemplace al suspendido Arturo Vidal, Pizzi indicó que “vamos a esperar. Su evolución ha sido buena en estas tres o cuatro días. Haremos lo mejor posible para que esté a disposición. Pero nunca arriesgamos a un jugador si es que no puede estar y esta vez tendremos el mismo criterio”.

Respecto a esto último, Pizzi dejó abierta la posibilidad de nominar a nuevos jugadores para el duelo con Brasil.

“No lo descartamos. No me quiero apresurar, tenemos un par de días para resolver esto”, afirmó.

En cuanto a lo que sintió cuando Ecuador empataba en el minuto 84, el seleccionador expresó que “fue una desilusión, me morí un poco. Siempre le digo a mi mujer que cuando ocurren cosas que cuando uno no quiere, te mata un poquito. Pero soy feliz y ojalá podamos llegar al Mundial”, sentenció.

