Charles Aránguiz se lesiona y no estará por La Roja para duelos contra Ecuador y Brasil

¿encontraste un error? avísanos

Un duro golpe de cara a la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas sufrió en las últimas horas la selección chilena de fútbol.

Esto porque La Roja perdió a uno de sus principales baluartes en la previa de los juegos con Ecuador y Brasil: el volante Charles Aránguiz.

Así lo confirmó a través de un comunicado el club del ‘Príncipe’, el Bayer Leverkusen, que asegura que el futbolista deberá estar al menos tres semanas sin fútbol.

El escrito del conjunto de la ‘aspirina’ en sus Redes Sociales, detalla que el mediocampista sufrió un desgarro en su pantorrilla.

Aránguiz se vio afectado en el juego del pasado viernes entre el Leverkuen y el Schalke 04, compromiso que acabó igualado 1 a 1 y donde Charles solo estuvo presente el primer tiempo.

Och nö! @CharlesAranguiz hat sich beim 1:1 gg Schalke einen Faserriss in der Wade zugezogen – Ausfall ca 3 Wochen!

Get well soon, Charles!🙏 pic.twitter.com/I7fzhsciF3

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 30 de septiembre de 2017