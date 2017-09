¿encontraste un error? avísanos

Los tapadones que hicieron brillar a Christiane Endler en duelo ante Francia



Publicado por Pablo Velozo

Fue la gran figura chilena en Caen. La Roja femenina cayó el pasado viernes por un ajustado 0-1 ante Francia, número 3 del Mundo, en un amistoso preparatorio, pero Christiane Endler demostró nuevamente que está a un nivel impresionante.

La meta nacional se lució con voladas que evitaron tantos de la seleccionadas ‘galas’ y fue la gran responsable de que la ventaja europea haya sido mínima.

Eso sí, tras el pleito Endler no ocultó su pena por la derrota. “No estoy feliz porque no me gusta perder”, afirmó luego de su brillante desempeño, aunque valoró que “fue una actuación digna de una selección chilena”.

“Jugamos contra una gran selección, la número 3 del mundo, y creo que hicimos un muy buen partido”, destacó la capitana.

En lo netamente futbolístico, la arquera detalló que “creo que el primer tiempo lo jugamos muy bien, como lo habíamos planeado. El segundo se notó el cansancio, las horas de viaje, el poco descanso que tuvo el equipo en general”.

Recordemos que la selección chilena se está preparando para la Copa América 2018, la cual se desarrollará en nuestro país.

A continuación, el compacto del partido con algunas de las tapadas de Endler (gentileza ANFP)

