Juan Antonio Pizzi: "Me parecería muy raro que el TAS modifique la sanción a Bolivia"



Publicado por Jeser Lara

El entrenador de la selección nacional, Juan Antonio Pizzi, se refirió en conferencia de prensa al fallo del TAS por el denominado ‘Caso Cabrera’, el cual está pronto a ser revelado.

‘Macanudo’ señaló que “yo trato de no preocuparme de cuestiones en las que no tengo incidencia. Insisto, trato. No lo hago demasiado porque no tengo forma de hacer algo que me permita modificar la resolución”.

Además, agregó que le parecería raro si modifican la sanción que ya estipularon, aunque aclaró que no incidirá en su trabajo con la selección.

“Me parecería raro que se modifique la sanción estipulada ya habiendo tenido dos instancias para modificarlas. Me parecería raro que se modifique, exhibiendo los mismos argumentos que la FIFA ya dio por cerrados, con una contundencia firme. Lógicamente va a incidir en la tabla pero no en lo que haremos en nuestro trabajo”, cerró.

