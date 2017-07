ANFP dio a conocer nómina de Caputto para gira internacional previa al Mundial sub-17

¿encontraste un error? avísanos

La gerencia de comunicaciones de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) dio a conocer esta jornada a los 20 futbolistas sub-17 seleccionados por el técnico Hernán Caputto para participar de una gira que se desarrollará en México y Estados Unidos.

Los nacionales disputarán una serie de partidos con miras al Mundial de la categoría que se disputará en India, en donde la ‘Rojita’ quedó ubicada en el grupo F junto a Irak, México e Inglaterra.

La gira parte el 30 de julio y se desarrollará hasta el 13 de agosto, casi dos meses antes del desafío de la Copa Mundial (que se realiza desde el 6 al 28 de octubre).

Nómina sub-17

Rodrigo Cancino P. — Arquero — U. De Chile — 2000

Junior Bórquez H. — Arquero — Deportes Iquique — 2000

Gastón Zúñiga P. — Lateral Derecho — O´Higgins — 2000

Francisco González M. — Lateral Derecho — U. De Chile — 2000

Sebastián Valencia C. — Def.Central — Colo Colo — 2000

Lucas Alarcón A. — Def.Central — U. De Chile — 2000

Matías Silva A. — Def.Central — U. San Felipe — 2000

Yerko Oyanedel H. — Lateral Izquierdo — U. Católica — 2000

Nicolás Aravena G. — Lateral Izquierdo — Colo Colo — 2000

Mauricio Morales O. — Volante — U. de Chile — 2000

Maximiliano Guerrero P. — Volante — U. De Chile — 2000

Martin Lara C. — Volante — U. Católica — 2000

Branco Provoste O. — Volante — Colo Colo — 2000

Wiliam Gama O. — Delantero — S.Wanderers — 2000

Ignacio Mesías G. — Delantero — U.San Felipe — 2000

Ignacio Contreras M. — Delantero — Colo Colo — 2000

Diego Valencia M. — Delantero — U.Católica — 2000

Gonzalo Tapia D. — Delantero — U. Católica — 2002

Antonio Díaz C. — Delantero — O´Higgins — 2000

Gabriel Harding S. — Delantero — Curicó Unido — 2000