Lawrence Vigouroux revela su objetivo: "Ojalá en un futuro me llamen de la Roja"



Publicado por Nicolás Maureira

El portero inglés de ascendencia chilena, Lawrence Vigouroux, respaldó a Claudio Bravo tras las críticas que ha recibido en sus primeros meses como jugador del Manchester City.

“Inglaterra es una liga difícil. En España el juego es más lento y acá es muy rápido, por eso quizá le ha costado un poco más, pero yo lo apoyo”, reflexionó el portero de 23 años, hoy titular del Swindon Town, cuadro que milita en la Football League One, tercera categoría del fútbol inglés.

El nacido en Londres afirmó que no tiene contacto con el capitán de la ‘Roja’ y que sólo es su “referente”.

“¿Si hablo con él? No, pero veo todos sus partidos, es mi referente y mi ídolo. Siempre aprendo de él”, indicó a CDF.

El ex seleccionado sub-20, además, calificó de “injustas” las críticas hacia Bravo, a quien considera como uno de los mejores en el puesto.

“Sí, muy injustas. Esta es su primera temporada en Inglaterra y es una liga difícil. Pero Claudio Bravo es un arquero espectacular, lo ha demostrado por años y para mí es de los mejores porteros de la Premier“. expresó.

Respecto a la opción de volver a la ‘Roja’, Vigouroux dijo que Juan Antonio Pizzi no se ha contactado con él y que su objetivo está en el Swindon Town para que en el futuro pueda ser considerado.

“No, no he hablado con el señor Pizzi, pero yo simplemente quiero jugar por el Swindon Town para que, ojalá, en un futuro me llamen de la Roja. Ese sigue siendo mi sueño. Por ahora mi cabeza está en el club”, comentó.

Por último, el exarquero del Liverpool reveló que vio los partidos de Chile en la China Cup, destacando el nivel de la competencia chilena.

“Era difícil (que me nominaran), porque tenía partidos por la liga en la misma fecha. Vi los partidos y Chile jugó muy bien. Islandia y Croacia son equipos difíciles y los jugadores demostraron que la liga chilena hoy es buena, una de las mejores de Sudamérica. Hace diez años era más o menos nomás”, finalizó.

