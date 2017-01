¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Gonzalo Collao, el arquero de la Roja Sub20 que llama a la calma: "Estamos aclimatados"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Hizo un llamado a la tranquilidad. Uno de los porteros de la selección chilena Sub20 que participará del Sudamericano de Ecuador, Gonzalo Collao, afirmó que el representativo nacional ya está bien “aclimatado” a los 2.750 metros de Riobamba.

En conversación con Bío Bío Deportes, el meta de Universidad de Chile aseguró que “hay un cambio notable” en comparación a su arribo a la ciudad ecuatoriana, gracias al período de adaptación.

“Los dos primeros días estuvimos muy cansados. Con fatiga muscular, falta de oxígeno. Pero con los trabajos que hemos tenido estas dos semanas hemos estado muy bien y el cambio se nota”, agregó.

En relación a su puesto en específico, Collao avisó que no ha notado tantas diferencias con el balón en Riobamba. “Es un poco más rápido de lo normal, pero no he encontrado tanto diferencia.

Gracias a Dios hemos podido manejar bien ese tema”, sentenció.

Finalmente, Gonzalo Collao valoró positivamente llegar ‘con reposo’ al debut de este viernes en comparación del rival de turno, Brasil: “Podemos saber cómo juega, podemos plantear el partido mejor y nosotros Llegamos descansados. Creo que es una ventaja. Ojalá sea favorable para nosotros”, concluyó.

Tendencias Ahora