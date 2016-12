¿encontraste un error? avísanos

José Pedro Fuenzalida y China Cup: "Nuestra idea es ir a ganar los dos partidos"



Publicado por Nicolás Maureira

Los seleccionados nacionales José Pedro Fuenzalida y Pablo Galdames se refirieron al desafío que tendrán en la China Cup tras atender a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

El delantero de Universidad Católica fue claro al manifestar que el objetivo será devolverse con el trofeo.

“Nuestra idea es ir a ganar nuestros dos partidos, poder ganar esa copa que para todo jugador es importante. Empezar el año ganando ese título sería un envión anímico importante”, señaló.

El volante de Unión Española, por su parte, comentó lo difícil que será pelear por la titularidad, ya que en ese puesto están Esteban Pavez, Rafael Caroca y Carlos Carmona.

“De lo forma que lo vengo haciendo. He tenido buenos campeonatos que me hicieron llegar a esta nómina y siento que ese es el camino, no bajar los brazos, aprender de los grandes jugadores porque es necesario para poder meterme en este grupo tan exitoso, eso lo que me queda y obviamente voy a dejar todo para tratar de aprender y estar en la selección”, dijo.

Ante los rumores que indicaban que Esteban Paredes y Gonzalo Jara se restaron de participar para este torneo, el ‘Chapita’ fue enfático y lo negó completamente.

“Creo que eso son comentarios que vienen de afuera, cada jugador que viene a la selección va a dar el 100 %, nadie está obligado, aquí todos estamos con las ganas de estar en la selección. Para mi todos los campeonatos son importantes, tenemos dos partidos para seguir demostrando y después dos meses trabajar para ser considerado en las Eliminatorias”, afirmó

Respecto a esto último, Fuenzalida dijo que jugar contra Argentina en La Bombonera sería una motivación.

“La Bombonera es un estadio maravilloso para todo jugador. Tiene un ambiente y se vive de una manera especial. Por lo que sé todavía no está confirmado, pero creo que es muy motivante para cualquier jugador poder pisar La Bombonera y jugar un partido como sería un Chile-Argentina”, expresó.

Recordemos que la China Cup se disputará entre el 10 al 15 de enero de 2017. Chile debutará el día 11 contra Croacia.

