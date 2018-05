¿encontraste un error? avísanos

Fin al misterio: aclaran motivo de salida de Guillermo Hauché de Deportes Temuco



Publicado por Nicolás Maureira

La salida de Guillermo Hauché de Deportes Temuco sorprendió a los hinchas del cuadro ‘pije’ y del fútbol chileno no por el hecho mismo en sí, sino por las explicaciones entregadas por el cuadro albiverde.

Mediante las redes sociales, el club de La Araucanía indicó que el volante argentino abandonó la institución por no adaptarse al clima de la ciudad y por tener una oferta de Argentina.

Los hinchas no creyeron en la versión del club y así lo manifestaron a través de las redes sociales con mensajes directos a la cuenta de Instagram de Hauché.

Con el pasar de los días se fue aclarando el tema. El entrenador de Deportes Temuco, Dalcio Giovagnoli, tampoco se ‘compró’ el comunicado oficial del club.

“Obvio que no se lo cree nadie eso de no adaptarse al clima. A lo mejor es un error que asumimos nosotros como cuerpo técnico, porque no chequeamos la información. Me parece una reverenda pelotudez decir eso del clima”, indicó Giovagnoli en declaraciones que consigna El Austral de Temuco.

“Estamos todos claros que a Hauché le costó mucho lo de la adaptación, pero futbolística, y él pidió salir ahora porque en junio se abren todas las perspectivas. Se habló con el jugador y hay una realidad: Hauché no estuvo a la altura de las circunstancias”, añadió.

Luego de conocerse la decisión del jugador argentino comenzaron a surgir los rumores de un supuesto acto de indisciplina, especulaciones que descartó el estratega del elenco de la novena región.

“Si hubiese habido un acto de indisciplina, no habría habido renuncia, sino un despido”, sentenció el DT trasandino.

Fue el propio Guillermo Hauché quien desmintió que su partida fuera por problemas con el clima de la zona. “Con respecto a mi situación y para que se deje de divulgar cosas inapropiadas sobre mí, la razón por la cual rescindí mi contrato con el club fue porque no logré adaptarme al funcionamiento del equipo y tácticas de juego, y no poder aportar lo que yo esperaba”, escribió en su Instagram.

