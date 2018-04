¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Sebastián Abreu y su minuto de furia: "Fue personal ante la actitud de un mala leche"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El delantero de Audax Italiano, Sebastián Abreu, explicó el minuto de furia que tuvo el pasado sábado tras terminado el partido con Deportes Antofagasta (empate sin goles), señalando que su reacción se debió por culpa de un solo hincha.

El atacante uruguayo lanzó una mesa a la grada del Estadio La Florida luego de una discusión con un fanático del cuadro itálico.

“No voy a justificar nada de lo sucedido, si alguien del club o de la hinchada se sintió ofendido, le pido disculpas. Esto fue estrictamente personal ante la actitud de un mala leche que lo tengo bien identificado”, indicó.

Abreu aseguró que este hincha “utilizó términos que no son los típicos que ya están instalados en el mal llamado folclore del fútbol, metiéndose con detalles de mi vida privada y mi vida personal que me han afectado y dolido, heridas que uno tiene en la vida. Por eso la reacción, que no lo justifico”, expresó.

“Lo de la mesa no fue direccionado a la gente, en ningún momento golpea a nadie”, agregó.

El ‘Loco’ arriesga una sanción hasta de diez partidos de acuerdo al artículo 63 del Código de Penalidades. “Causar daño a un bien material ubicado en el recinto donde se efectúa el partido se castiga de uno a seis juegos”.

Recordemos que Abreu pasa por una mala racha en Audax. En diez partidos disputados, el ariete de 41 años aún no ha podido marcar goles.

Tendencias Ahora