¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Brian Torrealba: "Me gustaría volver a O’Higgins, pero quiero tratar de subir con Rangers"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Era diciembre de 2017 y el lateral derecho Brian Torrealba recibía una dura noticia. El técnico de O’Higgins, Gabriel Milito, le decía que no iba a contar con él para la próxima temporada. El ‘Gato’ debía buscar club.

Rangers de Talca le abrió inmediatamente las puertas al jugador de 20 años. Fue uno de los primeros refuerzos del ‘piduco’ y se puso a las órdenes de Leonardo Zamora en los primeros días de enero de este año.

El rancagüino quería dejar atrás su anterior semestre donde venía de contar con pocos minutos -le costó adaptarse a los seis meses de inactivo por lesión en la rodilla- y partió de titular en el debut de Rangers en la Primera B 2018 ante Deportes Puerto Montt (triunfo ‘rojinegro’ por 3-0 en el Chinquihue).

Primeros cinco partidos desde el once inicial con gol incluido ante Deportes Copiapó, pero una molestia en la rodilla derecha lo alejó de las canchas por un mes.

Su regreso fue el fin de semana pasado por la undécima fecha de la Primera B y lo hizo con un golazo de tiro libre que le dio el triunfo a su equipo por 3-2 sobre Deportes Melipilla.

Seis días después y Torrealba nuevamente fue figura. Ante Iberia por la ida de la primera fase de la Copa Chile, el ex seleccionado sub-20 anotó un gol y dio una asistencia en la victoria de los talquinos por 1-3.

A los 32′ se metió al área y con un potente remate al primer palo marcó el 1-1 transitorio. Siete minutos antes Joaquín Aguilera había abierto la cuenta en el Municipal de Los Ángeles.

El exiberiano Nicolás Mancilla adelantó a los de la séptima región (55′) y Sebastián Pérez con un zurdazo al ángulo puso cifras definitivas previo a gran jugada de Torrealba que desbordó por derecha y eludió con calidad a Nicolás Bascur antes de dar el pase a su compañero (87′).

Buen triunfo de Rangers que realizó un gran juego asociado en el segundo tiempo ante un elenco que alineó un equipo alternativo por decisión de su entrenador Patricio Almendra.

Brian Torrealba salió contento de los camarines del Municipal angelino y entregó sus sensaciones en entrevista con BioBioChile.

“Fue un gran partido en lo colectivo, gracias a Dios pude hacer un gol y pasar harto al ataque, muy contento por el desempeño y por el buen resultado de visita”, señaló.

Torrealba, a préstamo hasta fin de año en el conjunto del Maule, no escondió su deseo de regresar a Rancagua, pero fue enfático en señalar que su foco este año es el ascenso de Rangers.

“Sí, me gustaría, es un gran club, una gran institución, muy buenas personas, me han tratado súper bien todo el tiempo en que he estado allá y me gustaría mucho volver a O’Higgins, pero hoy estoy acá en Rangers y quiero hacerlo de la mejor forma y tratar de ascender con el equipo”, expresó.

El partido de vuelta entre Rangers e Iberia se disputará el sábado 5 de mayo en el Fiscal de Talca a las 17.30 horas.

A continuación te dejamos con la entrevista a Brian Torrealba

Tendencias Ahora