Víctor Tornería a dos años de la desafiliación: "Nos decían que el entusiasmo decaería"



Publicado por Raúl Galdames

Martes 26 de abril del 2016, luego del Consejo de Presidentes de la ANFP se decide desafiliar a Deportes Concepción por ser un club inviable.

Han pasado dos años desde ese día y esta parte de la historia del ‘León de Collao’ sin dudas marcará un espacio especial en el corazón de los hinchas lilas.

Deportes Concepción volvió a jugar en las canchas y pese a que tuvo que empezar desde abajo está más vivo que nunca.

El 20 de mayo de 2016 asumió como Presidente del CSD Concepción Víctor Tornería y hasta hoy ha trabajado junto al directorio para devolver el equipo a sus verdaderos dueños: los hinchas.

“Decidí no viajar a Santiago ese día. Estábamos en pleno proceso de reativación del CSD y teníamos mucho trabajo por hacer”, comienza recordando Tornería.

Luego, el presidente contó más detalles de ese día diciendo que “a las 18:00 horas tuvimos la noticias, fue un golpe duro, lo veíamos difícil pero nos dolió que los clubes botaran para desafiliar al ‘Conce’. Entramos en estado de Shock, no había tiempo para la tristeza”.

Tornería aprovecha el momento también para recordar el momento que más atesora y sin dudarlo responda: “La marcha a Collao”, el 9 de octubre de 2016.

“Fue el hito que más me emociona. Fuimos 6.000 personas marchando hacia el estadio y no para ver un partido. Cuando me tocó leer el discurso me emocioné mucho. Eramos muchos y todos remando en la misma dirección”, recuerda el Presidente del CSD Concepción. Acto seguido añade que “muchos decían que con el pasar de los meses el entusiasmo decaería, pero el ánimo de los hinchas sigue arriba”.

Además, comenta que “el modelo social-deportivo está demostrando que es viable. Lo importante es que junto con esto la familia vuelta al estadio”.

Por último, Tornería hace un alto y comenta un hecho que le llamó la atención y que nunca esperó. “Con el pasar de los días nos comenzaron a contactar hinchas de otros equipos para organizarse y fiscalizar a sus clubes. Eso motiva mucho, jamás se nos pasó por la cabeza que podría pasar algo así”.

