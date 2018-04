¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Programación: ’Superclásico’ entre la ’U’ y Colo Colo destaca en la novena fecha



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, a disputarse a las 12:00 horas del domingo 15 de abril en el Estadio Nacional, atrapará todas las miradas en la disputa de la novena fecha del Campeonato Nacional 2018.

El duelo en Ñuñoa encuentra ambos equipos en momentos disímiles. El cuadro azul llega como líder del torneo con 21 puntos y con siete triunfos consecutivos, mientras que los albos están inmersos en una crisis con tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones.

Por la fecha 8, el elenco que dirige Ángel Guillermo Hoyos superó con cierta dificultad en Ñuñoa por 2-1 a Curicó Unido y el ‘Cacique’ de un cuestionado Pablo Guede perdió en la agonía por 1-0 en su visita a San Luis.

Otro duelo destacado será el que protagonicen O’Higgins y el también líder Universidad Católica, el sábado 14 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El equipo adiestrado por Gabriel Milito se inclinó ayer en el Estadio Santa Laura por 2-0 ante Unión Española, mientras que los cruzados superaron por 2-1 a Palestino en San Carlos de Apoquindo.

Campeonato Nacional 2018 – Novena fecha

Viernes 13 de abril:

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio ‘Lucio Fariña’.

Sábado 14 de abril:

Palestino vs. Everton. 12:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

O’Higgins vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta. 20:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 15 de abril:

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

Deportes Iquique vs. Unión Española. 15:00 horas. Estadio Cavancha.

Huachipato vs. Deportes Temuco. 17:30 horas. Estadio CAP.

Audax Italiano vs. San Luis. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Tendencias Ahora