¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Clubes de Segunda División Profesional solicitan "reunión urgente" con ANFP



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

Un llamado a realizar una reunión urgente con la ANFP fue el que realizaron ocho de los nueve clubes que componen la Segunda División Profesional 2018.

A través de un carta publicada en redes sociales, Fernández Vial, General Veláquez, Deportes Iberia, Colchagua, San Antonio Unido, Deportes Santa Cruz, Deportes Recoleta e Independiente de Cauquenes expresaron su malestar con la entidad con sede en Quilín con el fin de “transparentar” las “últimas situaciones que nos han afectado”.

En primer lugar se quejaron por la tardanza del inicio del torneo. En reunión del 24 de enero pasado, se acordó arrancar el campeonato el 18 de marzo, pero éste recién comenzará el 7 y 8 de abril. Esto atrasó la aprobación de las bases en una reunión del 27 de marzo en que “nunca que nos invitó”.

Además, los clubes adherentes a la misiva criticaron el aumento del monto de la cuota de garantía a 36 millones de pesos, en donde “no se tomó en consideración el costo mensual de la plantilla de jugadores”.

Otras de las quejas es la ausencia del fixture a cinco días del inicio del campeonato, lo que “hace imposible organizar viajes y solicitar los permisos respectivos con la antelación necesaria”.

Además, en la carta se agrega la particular situación que viven Fernández Vial y General Velásquez, clubes que ascendieron a la categoría pero que todavía no son aceptados por la ANFP. Lo anterior se produjo por la falta de quorum en el Consejo de Presidentes de la semana pasada debido a la “ausencia injustificada de once representantes de clubes”, lo que implica que tanto ‘verdes’ como ‘aurinegros’ “no puedan realizar asuntos tan básicos como hacer contratos a sus jugadores”.

Por lo anterior y sumado a la nula solución de la ANFP de buscar una manera de solventar económicamente a los equipos participantes de la división (no reciben dineros del CDF), los clubes que firmaron la carta solicitaron “de forma urgente concretar una reunión con la mesa directiva de la ANFP”.

A continuación revisa la misiva

DECLARACIÓN PÚBLICA | En relación a lo acontecido con el desarrollo de la Segunda División Profesional, la unanimidad de los clubes pertenecientes a esta categoría, emitimos el siguiente comunicado para transparentar a la opinión pública lo que está sucediendo. 🖤💛🖤💛 pic.twitter.com/5Dsl7xA2Gb — Fernández Vial (@Fernandezvial) April 2, 2018

Tendencias Ahora