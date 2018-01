¿encontraste un error? avísanos

Palestino confirmó un nuevo refuerzo: el defensor Guillermo Soto



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Se sigue potenciando. Una nueva contratación anunció esta jornada el cuadro de Palestino.

Se trata del defensor Guillermo Soto, quien llegó hasta las filas de conjunto dirigido por Germán Cavalieri.

El formado en Universidad Católica llega proveniente desde AC Barnechea, club en el que militó la campaña anterior, pero también cuenta con paso por Rangers de Talca.

“Es un gran paso para mí. Hace tiempo me estaba preparando para tener esta oportunidad. Estoy contento y agradecido de mi ex club Barnechea, que me trató muy bien y me dio la oportunidad estar acá. Tengo muchas ganas de aprovechar esta oportunidad”, afirmó el defensa de 24 años al medio AS.

Con esto, el cuadro de La Cisterna suma nueve nuevas incorporaciones para este semestre deportivo. Esto luego de que hace semanas los jugadores José Luis Muñoz, César Cortés, Jorge Rodríguez, Olíver Benítez, Andrés Díaz, Fabián Manzano, Sebastián Pérez y Matías Campos López fueran anunciados de manera oficial por el elenco tricolor.

Destacar que el conjunto de Cavalieri debutará en el torneo nacional el próximo 3 de febrero cuando se mida a partir de las 17:30 horas ante Unión La Calera.

¡Bienvenido Guillermo Soto! Este jugador proveniente de AC Barnechea llega a Palestino para reforzar nuestra defensa. Proveniente de las inferiores de Universidad Católica, tuvo un paso por Rangers de Talca donde debutó en el profesionalismo. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa! pic.twitter.com/379uuPFske — CD Palestino SADP (@CDPalestinoSADP) 26 de enero de 2018

