Liga chilena solo es "más fuerte" en Conmebol que la venezolana, según ranking del IFFHS



Publicado por Pablo Velozo

El fútbol nacional no atraviesa un buen momento. De eso no hay dudas. Si antes la selección chilena era una pequeña luz en el túnel, ahora ni siquiera se puede contar con eso tras la no clasificación a Rusia esta

La mejor prueba de esto son los resultados de los clubes en las copas internacionales. Salvo alguna honrosa excepción (Palestino en los cuartos de la Sudamericana 2016, por ejemplo), la mayoría ha quedado eliminado en la primera fase.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció de otro argumento que sepulta al balompié chileno: el ranking de Ligas más fuertes de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.

Resulta que el campeonato chileno aparece en la posición 65, perdiendo 16 lugares en relación a la medición del 2016 (49). Pero, lo más grave, es que es penúltimo de la Conmebol, venciendo solamente a la de Venezuela que es 66. ¿El principal factor de este vergonzoso casillero? Precisamente, las pobres campañas de los equipos en los torneos internacionales.

Brasil (3), Colombia (6), Argentina (7), Paraguay (9), Ecuador (17), Bolivia (33), Uruguay (49). Perú (59)… ¡Todos superan a la Liga chilena en la medición!

Y eso no es todo. Los torneos de Chipre (13), Arabia Saudita (29), Sudán (36), Macedonia (40), Kazajistan (43), Azerbaiyan (50), Tailandia (58) y Emiratos Árabes Unidos (59) también aparecen mejor ubicados en este ranking de las ligas ‘más poderosas’.

¿Quién lidera el listado? España, que mantuvo su corona del 2016, aunque seguida muy de cerca por Inglaterra (1195 contra 1177 puntos).

