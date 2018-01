¿encontraste un error? avísanos

Los roces que complican el trabajo entre Jaime García y Paula Navarro en Santiago Morning



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

La medida de Santiago Morning de incluir a una mujer en su cuerpo técnico continúa generando reacciones y, aún cuando llevan menos de un mes trabajando juntos, Paula Navarro y Jaime García acaban de protagonizar su primer roce público.

El nuevo estratega del ‘Chago’ expuso su incomodidad por algunas de las instancias donde participa Navarro y que serían su responsabilidad, así como el protagonismo que la entrenadora pueda tener dentro de la cancha.

“Todos tenemos un rol. La Paula, el suyo. No me gusta salir en la prensa por estas cosas. Paula está inserta, entrena muy bien, tiene y es el nexo con cadetes, viene una vez a la semana. Nunca jamás he tenido un problema con ella. Pero hay cosas que dentro de un cuerpo técnico no me molestan, pero sí me incomodan”, partió indicando Jaime García en conversación con La Tercera.

Un punto que habría influido en su molestia fue que Navarro se tomara una fotografía con Esteban Paredes en pleno partidos de entrenamiento entre Colo Colo y Santiago Morning disputado esta semana. Algo que rápidamente se lo hizo saber a la directiva del club.

“Hay roles y cada uno tiene que ponerse en el suyo. Le hice sentir eso, pero sólo eso. Cumple un rol importante institucional, es una buena gestionadora, pero yo no trabajo con más gente en el cuerpo técnico. El ayudante es la persona de confianza, la que tienes al lado. Hay cosas que se deben hacer y otras que no“, añadió.

Aclarando que esto no “es en contra de alguien, sí por situaciones de personas que están dentro del cuerpo técnico que no me gusta que hagan. No es un tema de género ni de machismo, sólo es una molestia”.

¿Qué dicen desde el club?

Según lo constatado por el medio, si bien desde la dirigencia de los ‘bohemios’ no aclaran el conflicto, reconocen que desde la llegada de Paula Navarro han debido enfrentar episodios de constante desgaste.

“Lo que pasa es que Paula tiene un rol distinto a lo que se pensaba y eso es lo que aclaramos. Ella tiene que cumplir ese rol solamente”, indicó el director Luis Faúndez.

Hasta ayer las versiones extraoficiales decían que Jaime García había presentado su renuncia. Hoy, él mismo aclara que “sólo hice sentir esta molestia a los dirigentes,pero nunca renuncié”.

