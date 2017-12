¿encontraste un error? avísanos

Juan Silva: "Pateé un penal similar en la práctica y un compañero me dijo que no se podía"



Publicado por Nicolás Maureira

Uno de los protagonistas de la definición a penales entre Deportes Vallenar y Deportes Melipilla, aparte del árbitro Eduardo Gamboa, es el volante Juan Silva, ejecutor del lanzamiento que generó la determinación de la ANFP de repetir la tanda.

La finta antirreglamentaria de Silva no fue advertida por el juez que ordenó la repetición del penal por adelantamiento del portero Jaime Bravo, según afirman desde Vallenar.

El exmediocampista de Rangers abordó el tema y aseguró que no desconocía el reglamento y que su intención nunca fue incurrir en la trampa.

“En un comienzo, no le tomé el peso a lo que se generó. Jamás me imaginé que por una equivocación del árbitro iba a pasar esto. Con los días la he ido dimensionando. Jamás tuve la intención de faltar al reglamento. El arquero se adelantó y ahí parte todo”, señaló a La Tercera.

“Ojalá que los abogados puedan revertir esta situación. La ciudad lloró de alegría y ahora nadie sabe qué va a pasar. Vi niños llorando de alegría y ahora quién va a devolverles ese momento, cómo se les va a explicar. Soy el protagonista, es cierto, pero no el único: el arquero de Melipilla también lo es por adelantarse y Gamboa, por no saber el reglamento”, agregó.

Silva, además, explicó que el motivo de detenerse antes de patear el penal fue por el adelantamiento del portero rival.

“Sinceramente, estaba consciente de que no se podía hacer una finta. En la semana, pateé un penal similar en la práctica y un compañero me dijo que no se podía. De reojo vi que el arquero se adelantó y por eso hice esa finta. Pero cuando Gamboa me hace repetir, me dice que es porque se adelantó Bravo, expresó.

Por último, respecto a lo que le pueda pasar a Gamboa, Silva espera que el árbitro sea castigado.

“Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero los errores uno tiene que pagarlos. Si debe haber una sanción, el que debe definirlo es el Comité a cargo de eso. Tampoco quiero que no dirija nunca más o que no vaya al Mundial, por ejemplo. A todos los que cometemos errores nos castigan. Como nos pasa a lo futbolistas todas las semanas“, cerró.

