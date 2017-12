¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Vallenar y Melipilla definen hoy ’en cancha’ el ascenso a Primera B: caso iría al TAS



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Luego de una serie de amenazas de ambos equipos, este miércoles se definiría el ascenso de la Segunda División Profesional a la Primera ‘B’.

Recordemos que, tras orden de la ANFP, Melipilla y Deportes Vallenar deben repetir la tanda de penales este mediodía.

Con el estadio La Portada como escenario, el ente rector del balompié chileno espera dar fin a una serie de polémicas.

Sin embargo, Vallenar anunció en un comunicado enviado el pasado martes que no se presentará a la definición y que recurrirá a la justicia o el TAS. La respuesta no se hizo esperar: la ANFP anunció que el club se expone a un duro castigo de no ir, además de que será decretado perdedor si su rival sí aparece.

Por otro lado, los ‘potros’ practicaron penales en la víspera de la jornada y sí llegarían al reducto serenense. Eso sí, tampoco descartan acudir al TAS en caso de perder el ascenso que exigieron durante la semana.

De esta manera, Roberto Tobar llegará a dirigir una definición que aparentemente no se realizará. ¿Habrá alguna sorpresa de último minuto? Por ahora, parece que todo se definirá en el tribunal deportivo.

Tendencias Ahora