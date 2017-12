¿encontraste un error? avísanos

Droguett ’arremetió’ contra Unión: "Querían ganar de guapos, pero yo también tengo barrio"



Publicado por Pablo Velozo

Ganó el cupo a la Copa Libertadores y después tuvo un contundente mensaje contra su rival. Hugo Droguett, de Universidad de Concepción, arremetió contra los jugadores de Unión Española tras el triunfo del ‘Campanil’ en el Santa Laura.

Recordemos que el cuadro ‘auricielo’ se impuso por 2 a 1 al elenco hispano en el reducto de Independencia, con lo que logró los boletos al torneo de clubes más importante del continente.

Pero, pese al triunfo, Droguett no escondió su molestia contra algunos futbolistas de Unión. “Te dicen que la vuelta la van a ganar fácil porque no jugamos a nada, y después cuando se ven que están jugando mal, y vamos ganando, te quieren ganar de boca y de guapo. Eso no sirve de nada”, afirmó.

En relación a lo mismo, el zurdo de los penquistas recalcó sobre los entreveros con rivales que “yo también tengo barrio. Nací en Renca y así como ellos dicen cosas, yo también tengo cosas que decir. Dentro de la cancha se dicen muchas cosas, después afuera hay que tener huevos para decirlas”.

Sobre el resultado, Droguett afirmó que “hago el gol y ganamos. Después ya no tienen más argumentos. Hablaron toda la semana que nos iban a ganar fácil y que nosotros no jugamos a nada, y los que no jugaran a nada fueron ellos”.

“Ellos creen de ganar guapos, pero cuando hay que jugar y poner los huevos, no los ponen. Yo jugué desgarrado. Puse los huevos e hice el gol del triunfo. Me voy tranquilo y feliz”, remató.

