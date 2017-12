¿encontraste un error? avísanos

Pablo Calandria seguirá un año más en O’Higgins tras renovar su contrato



Publicado por José Luis Rivera

El delantero argentino-chileno Pablo Calandria llegó a un acuerdo con la dirigencia de O’Higgins para prolongar por un año más su vínculo con la tienda rancagüina, por lo que defenderá a los celestes en el torneo 2018.

El club informó en su sitio oficial que “ya es un hecho, Pablo Ignacio Calandria continuará por una nueva temporada en la institución luego de arreglar su continuidad con la camiseta celeste”.

“Junto a los deseos del jugador de seguir su trayectoria en Rancagua, se sumó a la intención del técnico Gabriel Milito de contar con el ‘9’ en el plantel 2018, elementos que determinaron el acuerdo y su continuidad en el club”, agregó.

En tanto, el ex Santiago Morning y Universidad Católica valoró confirmar su continuidad, asegurando que “estoy muy contento de seguir un año más en este club porque es el lugar donde me siento cómodo y es donde tengo ganas de seguir jugando. Quiero agradecerle a la gente que tanto apoyo me brindó en todo momento”, dijo.

“Esperemos en este año que viene tener un gran año, poder estar en la zona alta de la tabla y seguir colaborando con goles. Estoy feliz de seguir un año más en O’Higgins”, añadió el ariete de 35 años.

Calandria registró un total de 12 goles en el año 2017, anotando cinco en el Torneo de Clausura, dos en Copa Chile y cinco en el recién terminado Torneo de Transición.

