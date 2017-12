¿encontraste un error? avísanos

Gamadiel García y venta del CDF: "La Comisión que está negociando no nos quiso recibir"



Publicado por Nicolás Maureira

El presidente del Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), Gamadiel García, se refirió al formato que tendrá el campeonato del próximo año, así como también a la venta del CDF.

Respecto a lo primero, García se mostró conforme con que el torneo será anual, principalmente porque habrá fútbol de febrero a diciembre.

“Bien, me parece que era lo que la ANFP también quería y nosotros más allá del formato, lo que nos preocupaba era que fuera un torneo desde febrero a diciembre para que tuviera estabilidad laboral”, señaló en conversación con BioBioDeportes.

Sobre la venta del CDF, el dirigente dijo que aún no han podido reunirse con la Comisión porque ésta ha declinado juntarse con ellos.

“Nosotros hemos estipulado lo que queremos, la ANFP lo tiene claro. Lamentablemente la Comisión que está negociando no nos quiso recibir y hoy nos toca reunirnos con la ANFP. Nuestra postura no va a cambiar, los jugadores somos el actor principal de este show y merecemos una parte de los recursos no para el Sindicato, estos dineros van a ir directamente a los jugadores”, expresó.

Por último, García prefirió en esta oportunidad evitar a hablar un posible paro en caso de no llegar a un acuerdo con la ANFP.

“Nosotros estamos por el diálogo y éste no lo estamos desarrollando a una semana del torneo, estamos esperando a que el diálogo tenga un fin próximo. La pelota la tiene la ANFP, ellos tienen que decidir”, cerró.

