Unión La Calera y S. Wanderers se verán las caras por la ida de la promoción en Quillota



Publicado por Nicolás Maureira

Unión La Calera y Santiago Wanderers jugarán este jueves el primer cruce por la promoción de ascenso, donde uno lucha por regresar a la Primera División y otro por no caer a la ‘B’.

El conjunto ‘cementero’ viene de una impresionante campaña durante el segundo semestre. Tras ser el candidato para bajar a la Segunda División Profesional, los dirigidos por Víctor Rivero no sólo se salvaron de descender, sino además se coronaron campeón del Transición de Primera B y sin conformarse con aquello, ganaron el playoffs a San Marcos de Arica.

El ‘Decano’, en cambio, viene de un semestre de dulce y agraz. Celebraron en Concepción la obtención de su tercera Copa Chile de su historia, pero en la tabla de coeficientes quedaron en la último posición, con un pobre rendimiento que tiene preocupados a los hinchas.

En más, en la última fecha frente a Palestino, los ‘caturros’ no pudieron vencer a una escuadra que igual luchaba por no caer a la promoción con un nivel futbolístico que no condice con el juego que se esperaba del entrenador Nicolás Córdova.

“El domingo el mazazo fue duro, pero siempre hay dos posibilidades: llorar o levantarse y salir a afrontar la realidad y la nuestra es U. La Calera. Por eso queremos luchar la opción hasta el último”, declaró Córdova, consignó la Estrella de Valparaíso.

El partido en cuestión se disputará esta tarde en el Lucio Fariña de Quillota a partir de las 19.00 horas y los detalles lo podrás seguir a través de BioBioChile.

