’Clavito’ Godoy contra Waldemar Méndez: "No le has ganado a nadie, eres un cagón"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Hernán ‘Clavito’ Godoy disparó contra Waldemar Méndez. El entrenador discutió en vivo y fiel a su estilo se hizo un festín.

El pleito comenzó así. El técnico fue contactado por Radio Duna para hablar sobre Paula Navarro, nueva entrenador de Santiago Morning, según consigna RedGol.

Al ser consultado por la nueva DT, Godoy respondió “estamos en el Siglo XXI y puede pasar cualquier cosa. Conozco a Paula y es una chica muy trabajadora. Pero estamos en Sudamérica y no tenemos la mentalidad europea para que una mujer pueda entrenar a los hombres. Yo no soy machista, más ahora que todos tenemos derechos, hombres, mujeres, gays, son las leyes. Es difícil entrar a un camarín de hombres, pero Miguel (Nasur) es el dueño del equipo y puede hacer lo que quiera”.

Acto seguido, ‘Clavito’ dio como ejemplo a Juan Antonio Pizzi y aseguró que ‘Macanudo’ no tuvo la capacidad para contener la disciplina del camarín de la ‘Roja’ por lo que dijo a Méndez y a Dante Poli: “sáquense la venda de los ojos, al camarín de la selección chilena llegaban hasta curados. ¿Vidal cuántas veces lo hizo? Pero ustedes los periodistas no se queman. ¿Entonces para qué me entrevistan? Si saben cómo soy, para qué me llaman”.

Mientras se interrumpían, Godoy comenzó apuntando al comentarista diciendo “Waldemar, tú fuiste jugador, ¿a quién respetas, a un DT mujer o a un hombre? (Méndez responde: ‘a todo el mundo, todos merecen el mismo respeto’). Entonces ojalá cuando jugabas tú que te dirigiera ella. Tú estás en otro bando, del periodismo”.

Poco a poco la discusión comenzó a subir de tono y luego Méndez lo encaró asegurando que había menospreciado en trabajo de los técnicos para dirigir por poco dinero. La respuesta del exentrenador del ‘Chago’ no se hizo esperar.

“No porque dirija un equipo de segunda división, te equivocaste de persona. Tú no te quemas con nadie y has sido un cagón para hablar. Te pones de parte de los dirigentes, del CDF y del Fox (Sports) para que no te echen”, disparó el estratega.

Pero no se quedó ahí y volvió a atacar a Méndez diciendo “como periodista no le has ganado a nadie y como arquero fuiste mediocre, del montón. No quiero tener diálogo contigo, porque eres chueco. Que no me entreviste Waldemar Méndez porque es un cagón. ¿Respeto? Estaba diciendo que me ando ofreciendo por chauchas en segunda división. ¿Ganaba poco? Gano más que tú en la televisión”.

La conversación quedó ahí. ‘Clavito’ se despidió y cortó.

