Las diferencias entre DT y dirigencia que complican a Deportes Puerto Montt



Publicado por Nicolás Maureira

No han sido días buenos para Deportes Puerto Montt. La dirigencia y el director técnico, Óscar Correa, entraron en una pugna luego de las declaraciones de este último en que responsabilizó al club por la partida de algunos futbolistas.

Lo que desató la rabia del entrenador fue la salida de Cristián Magaña. El defensor, uno de los más regulares de la última campaña del cuadro sureño, fichará por Deportes Copiapó para la próxima temporada.

Según el DT, lo anterior no estaba en los planes del cuerpo técnico, ya que lo tenían contemplado para el próximo año.

“Me gustaría estar más tranquilo, no lo estoy. No nos estamos poniendo de acuerdo. Hoy llego al club y me encuentro con el tema de Cristián. Todo lo que ha ido sucediendo obedece a determinaciones del club, no del técnico, lo de Cristián para mí es grave, el jugador me dijo que es un tema del mercado, tuvo una mejor oferta y el club no se la pudo igualar”, señaló a BioBioDeportes.

La dirigencia de Puerto Montt reaccionó rápidamente y claramente quedaron muy ofuscados por lo dicho por Correa.

“El directorio está súper molesto por las declaraciones que hizo ayer. No me puede hablar de Abreu porque era imposible retenerlo, esas cosas se hablaron en su minuto”, comentó Germán Mayorga, presidente de la corporación que administra Deportes Puerton Montt.

Según fuentes de BioBioDeportes, la dirigencia y Correa se juntaron esta mañana en una reunión que no duró más de diez minutos, en la que le indicaron que deberá entenderse con el abogado del club.

Lo anterior por un tema contractual: Correa no puede emitir ningún tipo de declaración pública en contra de su empleador ya sea injuria, calumnia o comentario tendencioso.

Desde la directiva afirman que el estratega tendría un acuerdo prefirmado para llegar a Deportes La Serena. “A él no se lo ha despedido, se le manifestó que si tiene una alternativa mejor, que la tome”, aclararon.

Ante todo este panorama, ya comienzan a sonar los nombres que podrían reemplazar a Correa en Puerto Montt, siendo Miguel Riffo y Luis Landeros los primeros en aparecer en la lista.

