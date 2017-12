¿encontraste un error? avísanos

Sebastián Leyton tras la lesión de su tobillo: "Estoy tranquilo pero con mucha pena"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Sebastián Leyton, mediocampista de Everton de Viña del Mar, entregó sus sensaciones a pocos días de sufrir una fractura de peroné y tobillo de la pierna izquierda en el pleito frente a Unión Española por la última fecha del Torneo de Transición 2017.

El volante de contención se quebró el tobillo cuando peleaba un balón en la mitad del campo contra los hispanos, lesión que lo tendrá entre tres y cinco meses fuera de las canchas.

A la hora de expresar sus emociones, el jugador de 24 años declaró a El Mercurio de Valparaíso que “estoy tranquilo, pero con mucha pena, ya que estaba empezando a jugar de nuevo. Las imágenes son muy fuertes, incluso las vi una vez y no las quise ver más porque me dan mucha pena, me hace sentir mal”.

Luego, el oriundo de Curicó agradeció “a todos por la preocupación, porque casi toda la gente del fútbol me ha llamado o mandado mensajes, así que por ese lado estoy feliz, porque me he sentido muy apoyado”.

De cara a lo que viene, el formado en Universidad de Chile y con pasos por Deportes La Serena, Curicó Unido y Deportes Antofagasta indicó que “ahora quiero recuperarme bien y después empezar de nuevo desde atrás, porque para cuando me recupere va a haber un equipo titular, entonces voy a tener que luchar nuevamente”.

“Son cosas que pasan y soy fuerte ante estas cosas. Nunca había tenido una lesión como ésta, pero me han pasado cosas que me han hecho ser fuerte. Voy a salir adelante”, sentenció.

