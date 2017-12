¿encontraste un error? avísanos

Deportes Concepción y las ’ventas fantasmas’ de dos jugadores a un equipo de fútbol calle



Publicado por Raúl Galdames

Ya han pasado los años desde que comenzaron a salir a la luz los malos manejos económicos que tuvo Deportes Concepción en el fútbol chileno. Los lilas que eran controlados por la concesionaria Fuerza, Garra y Corazón que terminó haciendo que el club fuera inviable lo que significó la desafiliación de uno de los equipos históricos del país.

Ayer esta historia fue revivida por un reportaje del programa Informe Especial de TVN, donde se habló del contrato que firmó Jorge Sampaoli con Sergio Jadue y también de la caída del ‘León de Collao’, donde se apunta a cuatro nombres conocidos: Nibaldo Jaque, Pablo Tallarico, Raúl Sabando y Adolfo Sabando.

Pese a que la historia es más que conocida por todo el mundo, hubo un punto que llamó la atención: la venta de dos jugadores lilas a un equipo de fútbol calle de Inglaterra. Se trata de Darkin Serna y Matías Muñoz, ambos juveniles del ‘Conce’.

El reportaje revela la ‘venta fantasma’ de estos dos jugadores por un monto superior a los 400 millones de pesos a un desconocido equipo llamado Beyond Football.

“No sabía nada, estoy sorprendido porque cuando estaba en el club nadie me dijo algo sobre el tema”, comentó Matías Muñoz a TVN.

El futbolista, que hoy juega en Malleco Unido, agregó que “un día nos llevaron con un compañero a firmar un documento que no recuerdo lo que era, solo me acuerdo que ese papel estaba en inglés. Raúl Sabando nos dijo que era un tipo de seguro”.

En la misma línea, Darkin Serna se mostró sorprendido por la noticia y aseguró no saber nada con respecto al tema y dijo que “me sorprende todo esto, porque tú sabes que mi anhelo de un era ser jugador profesional para darle una mejor calidad de vida a mi familia, era mi sueño”, luego agregó que “si esto se hubiese realizado me habría servido de mucho”.

Por otra parte, Raúl Sabando, quien fuera Gerente General de Deportes Concepción, reconoció conocer el nombre de estos dos jugadores y al ser consultado por el documento de derechos económicos que ellos firmaron comentó que “¿Y cómo? si ellos firmaron los papelitos” y agregó que “¿Pero cómo va a ser un seguro? si no es un seguro po. Ellos están enredados”.

Sabando después señaló que se debía hablar con Pablo Tallarico porque “él viajo al extranjero haciendo las negociaciones e incluso recibió a personas en Chile”.

Tallarico no quiso enfrentar una entrevista pero aclaró que Beyond Football no es un equipo de fútbol si no una sociedad de inversiones que tiene su sede en Jersey, una isla británica considerada por la OCDE como un Paraíso Fiscal.

Según el reportaje, la empresa se habría formado el 21 de diciembre de 2012, seis meses después de las negociaciones, el documento fue firmado solo por Raúl Sabando y para colmo solo se habrían vendido los derechos de Darkin Serna.

