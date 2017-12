¿encontraste un error? avísanos

Carlos Muñoz en ’picada’ con Colo Colo: "La ruta al título se le abrió con un penal"



Publicado por Nicolás Maureira

Carlos Muñoz, delantero de Unión Española, afirmó este lunes que las derrotas con Palestino y Colo Colo, además del empate con Deportes Temuco, terminaron siendo claves para que el conjunto hispano no lograra consagrarse campeón del Torneo de Transición, campeonato que finalmente quedó en manos de los albos.

El elenco que dirige Martín Palermo finalizó en el segundo lugar el certamen con 31 puntos, a dos del ‘Cacique’, que bajó el sábado su estrella número 32 al vencer con claridad por 3-0 a Huachipato en el Estadio ‘Ester Roa’ de Concepción.

Consultado por los momentos en que perdieron el campeonato, el ex ariete del ‘Cacique’ declaró a La Tercera que “primero contra Palestino. Una derrota bastante dura ante un equipo que no venía bien y que con nosotros revivió, hizo su mejor partido y nos quitó tres puntos valiosos. Después, con Colo Colo, donde no tuvimos la personalidad suficiente para ir a plantarnos al Monumental y lograr un buen resultado”.

Luego, Muñoz recordó los puntos dejados en casa ante Deportes Temuco, en la decimotercera fecha del Transición. “Ese fue más doloroso, porque era clave. Estábamos igualados con Colo Colo y si hubiésemos ganado, ahora estaríamos hablando de una final. Una final soñada para muchos, pero en la que nunca metían a Unión”, señaló.

Para finalizar, el atacante se refirió a los reclamos que se hicieron de parte de Colo Colo al arbitraje nacional. “Creo que siempre habló un poquito de más. Siempre trataba de excusarse en cosas que no valían la pena. Y en este caso, la ruta al título se le abrió con un penal. Me parece que no se hablará de eso. Se dirá que fue un justo campeón. No hay que restarle méritos, pero hay que hablar no solamente cuando a uno lo perjudican; también cuando lo favorecen”, sentenció.

