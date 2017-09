¿encontraste un error? avísanos

Mathías Vidangossy confesó que sufre un cuadro depresivo: "Lo estoy tratando"



Publicado por Nicolás Maureira

El ex seleccionado sub-20, Mathías Vidangossy, busca volver al fútbol en 2018 tras no encontrar club en el pasado periodo de fichajes.

Su último equipo fue Palestino. Lo dejó a finales de 2016 con la intención de marcharse al extranjero, pero al final no se concretó la oferta que tenía. Esperaba firmar por un cuadro chileno para este torneo, pero se cortó los ligamentos. Está pronto a cumplir nueve meses sin jugar al fútbol profesionalmente.

Lleva un mes y medio de recuperación tras la operación. “Voy a hacer todo lo posible para volver a jugar en el próximo torneo, en enero. Poder estar ya con algún equipo y seguir disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta”, señaló.

Su posible nueva escuadra tendrá que saber y especialmente su próximo DT la enfermedad que sufre. En entrevista con La Tercera, Mathías Vidangossy confesó que se está tratando un cuadro depresivo.

“Es un cuadro depresivo, lo estoy tratando. Estoy tratando de mejorar para que en enero ya no vuelva a pasar”, indicó.

El mundialista en Canadá 2007 recordó un episodio que vivió en su etapa en Palestino. En la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2016, el ‘Mati’ fue figura en aquel cotejo disputado en el Monumental, pero en la vuelta no viajó a Brasil.

“Lo que pasa es que durante todo ese tiempo, durante todo el proceso con Palestino, estuve trabajando con una sicóloga, porque me costaba mucho controlar mis emociones. Estaba feliz y después pasaba de un ánimo feliz a un estado depresivo y no quería hacer nada más”, señaló.

“Dentro de todo lo que me ha pasado en mi carrera, que ha sido para mí una montaña rusa, he tenido muchos períodos así. Me toca estar en la selección sub 20 arriba y me voy a jugar a España, donde no juego ni un partido. Y eso me bota al piso. Después vuelvo a jugar a Chile y sigo en el piso, sigo en el piso, sigo en el piso”, agregó.

Respecto a su ausencia en el citado cotejo con Flamengo, Vidangossy dijo que tuvo un problema con un compañero en un partido con Cobresal.

“Sé que es un problema y eso fue lo que me pasó con Flamengo. Fue un partidazo, después nos tocó jugar el fin de semana con Cobresal, tuve un problema con un compañero y dije: ‘En verdad, no me da la cabeza’”, explicó.

Consultado ante un posible regreso a Colo Colo, Vidangossy sostuvo que eso no está en sus planes debido a la “exigencia” que existe en el Cacique.

“No, no volvería ahora a Colo Colo. Así no. Por lo que he escuchado es una lesión que te deja bien, pero en recuperar lo futbolístico. Lo anímico, el sentirte bueno de nuevo, toma tiempo, y no quiero pasar por eso en Colo Colo, porque es un equipo de mucha exigencia. Hoy día sé que voy a volver y necesito un equipo que no tenga tanta exigencia y donde pueda tener continuidad para volver a recuperar la confianza”, expresó.

