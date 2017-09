¿encontraste un error? avísanos

Sánchez y el empate de Everton ante la ’U’ en el Nacional: "Nos queda una buena sensación"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Everton, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, valoró la respuesta de sus dirigidos a un resultado inicial desfavorable para terminar rescatando un punto desde el Estadio Nacional ante Universidad de Chile, en pleito por la séptima fecha del Torneo de Transición.

A la hora del análisis de la brega, Sánchez declaró que “nos encontramos perdiendo, una cosa extraña de acuerdo a lo que se estaba viendo. Estábamos jugando con un equipo con jerarquía, que nos llegó una vez y media y nos hizo dos goles. No teníamos que hacer demasiadas modificaciones. Ajustamos, el equipo entendió bien y salimos a hacer todo lo posible por el empate”.

“La sensación del final, condición de local, obligados a ganar, con el empuje de su público era claro que se nos iban a venir. Nos queda una buena sensación, de haber jugado de igual a igual y revertir un 0-2 en esta cancha. No creo que sean muchos los equipos que puedan lograr eso, y sobre todo jugando bien. Se ensució el partido en el segundo tiempo”, agregó.

En tanto, el estratega argentino cree que esta paridad no es negativa para su escuadra en la lucha por el título, ya que entre los tres primeros lugares todo quedó igual.

“Sabiendo el resultado, el ideal era ganar. Pero sabíamos que el rival estaba muy obligado, que tiene muy buenos jugadores y era el último campeón. Venía de perder el clásico, su idea era sacar seis puntos ante O’Higgins y Everton, pero se quedaron con dos y sabíamos que se iban a venir con todo. Por lo menos no nos achica la diferencia la ‘U’, no se nos va Unión, no se nos arrima Antofagasta, el más beneficiado pudo ser Colo Colo con los resultados. Estamos contentos”, apuntó.

Para terminar, el otrora DT de Universidad de Concepción y O’Higgins se refirió a la posición del elenco viñamarino en la lucha por el título, descartando por el momento que sean candidatos al faltar la otra mitad de campeonato.

“Si salimos vencedores del próximo partido, este punto es brillante. El contexto del partido hace que valoremos mucho el punto, por el hecho de ir perdiendo, con el valor agregado que es contra la ‘U’ y en su cancha. Si me apuran, el punto es bueno”, dijo.

“Junto al Colo somos los equipos que más goles hemos convertido. Nos han tocado visitas complicadas, le ganamos a Iquique y Temuco de visita, empatamos con Católica y el actual campeón. Sabemos que nos tocó un fixture inicial bien complicado y nos pone en un lugar lindo. El panorama no era sencillo, de a poquito lo fuimos resolviendo solventado en un equipo que juega bien e intenta presionar, que tiene valentía. El equipo se adapta. Donde estamos tiene mucho que ver con la inteligencia de nuestros jugadores y las ganas que tienen. No ha transcurrido ni medio torneo y es muy pronto. Pero estamos muy ilusionados”, sentenció.

