David Henríquez apunta a Arturo Sanhueza como ’detonante’ de su salida de Colo Colo



Publicado por Raúl Galdames

Habló de todos y disparó como nunca. David Henríquez tuvo su ‘minuto de confianza’ donde habló sobre Colo Colo, distintos personajes del fútbol chilenos, Arturo Sanhueza y Sebastián Piñera.

Y es que el excapitán del ‘Cacique’ respondió todo lo que le preguntaron en el programa Nunca es Tarde, donde en una sección habló sobre su paso en la tienda alba y de dos personajes que han dejado ‘huella’ en la institución: el también excapitán Arturo Sanhueza y el exaccionista mayoritario Sebastián Piñera.

‘Davicho’ se sinceró en NET y al ser consultado por su colega señaló al instante que “creo que el fue uno de los detonantes para que yo me fuera de Colo Colo”.

Luego el defensor explicó que “todo ocurrió al momento en que yo peleaba por los premios de mis compañeros (…) creo que los dirigentes manejaron mal el tema, ellos fueron a buscar a Arturo Sanhueza y él cayó en una trampa”.

Pero luego remató con otros dichos. Ese fue el momento en que David Henríquez habló sobre Sebastián Piñera, que alguna vez fue accionista mayoritario y ahora va por el sillón presidencial.

“Cuando Piñera estuvo en Colo Colo muchos pensaban que se veía carismático, pero cuando se apagaban las cámaras no nos saludaba”, dijo en NET. Luego agregó que “muchas veces llegaba al entrenamiento, llegaba a las concentraciones y no nos saludaba. No nos conocía, yo era el capitán de Colo Colo y no sabía mi nombre. Y cuando prendían las cámaras y nos abrazaba, yo le pegaba en la mano cuando me iba a saludar”.

#NETxFOXChile David Henríquez: "Arturo Sanhueza fue uno de los detonantes que yo me fuera de Colo Colo" pic.twitter.com/mqe4XnjTon — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) September 21, 2017

