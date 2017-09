Juvenil de Santiago Wanderers faltó a entrenamientos para fichar por el Morelia

Morelia 2018 🇲🇽los malas leche conmigo no van si supieran k el contrato no ayudaba para nada en mi carrera por k tengo una familia detrás y con ese contrato y por tanto años y que todos empiezan con el mismo contrato es k como que hecharan a todos a un saco 👌solo di el mejor pasó para seguir en lo mío y con tanto sacrificio detrás y si comentan no saben lo que dicen por qué nunca an vivido una carrera sobre el futbol y entiendo k me critiquen y todo pero será lo mejor para mí 💪⚽️👌🇲🇽🤙y mi familia y amigos y todos los que me apoyan saben por qué hice esto 👌lo dicen por k quieren quedar bien ellos y ami k me maten diciendo cosas malas 👌y cada partido llevaban el contrato para k firmará y me apuraban y todo pfff vean primero antes de tirarme mala onda ami por k yo soy un hombre esforzado y humilde como siempre 💪👌⚽️😢

