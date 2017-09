¿encontraste un error? avísanos

Las terribles secuelas que le dejó a Sebastián Villegas la brutal patada que recibió



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El pasado 23 de agosto fue una jornada negra para el defensor chileno, Sebastián Villegas. Y es que ese día el jugador recibió una escalofriante patada en su cabeza, luego de ir a despejar un rebote ante el centrocampista Matías Campos López, la cual le dejó graves consecuencias.

Según se pudo constatar, toda esta situación ocurrió mientras se desarrollaba el duelo entre Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica, cotejo válido por la Copa Chile MTS 2017.

Aquel día Villegas se encontraba realizando sus funciones como defensa del conjunto antofagastino cuando en una rápida jugada, este intentó despejar el esférico con su cabeza pero no todo salió como él lo había planeado, puesto que recibió a cambio una fuerte patada de su compañero de labores, la cual lo tiene ad portas de someterse a su primera cirugía reconstructiva.

“Fue un accidente. Metí la cabeza en un lugar donde quizás no debí. Pero es parte del juego”, partió señalando el defensor al diario La Tercera, quien además aclaró que la primera cirugía será para “corregirme todo el lado derecho de la cara, donde tengo múltiples fracturas. Pequeñas, pero de importancia”, mientras que la segunda para “arreglarme la nariz”.

De igual manera, el jugador que aseguró no haber perdido la conciencia el día del accidente, recordó que “al principio tenía compromiso importante a nivel cerebral y de un ojo. También tenía un hematoma en el cerebro que, por suerte, se pudo controlar. Lo que tengo es grave pero pudo ser mucho peor”.

Sin lugar a dudas, un positivo avance para quien sacó una tremenda lección de todo esto: “Es una experiencia que marca para toda la vida. A veces uno se deja llevar por la pasión. Me quedó la pelota dando botes en el área y metí la cabeza no más. Sin medir consecuencias. Era mi oportunidad. Me tenía que mostrar. Ahora intento llevar todo esto lo mejor posible”, concluyó.

Cabe informar que luego de la operación Sebastián Villegas estará entre tres o cuatro meses en recuperación, luego de eso podrá volver a retomar su vida laboral con toda normalidad.

