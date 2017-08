¿encontraste un error? avísanos

Superclásico entre Colo Colo y la ’U’ se tomará la quinta fecha del Torneo de Transición



Publicado por Jeser Lara

El superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, a disputarse a las 12:00 horas del domingo 27 de agosto en el Estadio Monumental, se lleva todas las miradas en la quinta fecha del Torneo de Transición 2017.

El duelo en Pedrero encuentra a los albos en el octavo lugar de la tabla, con cinco unidades, mientras que los azules son los sublíderes de la clasificación con nueve puntos. En la cuarta jornada, el ‘Cacique’ cayó como local 1-2 ante Universidad de Concepción, mientras que el elenco colegial venció en un emocionante lance por 3-2 a Huachipato.

En cuanto al líder, Unión Española, el elenco que dirige Martín Palermo visitará a las 20:30 horas del sábado 26 de agosto a Huachipato, en el Estadio CAP Acero de Talcahuano.

Otro duelo destacado de la quinta fecha estará protagonizado por Universidad Católica y Curicó Unido, programado para las 18:00 horas del sábado en San Carlos de Apoquindo.

Torneo de Transición 2017: Quinta fecha

Viernes 25 de agosto

Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Sábado 26 de agosto

Palestino vs. San Luis. 12:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Deportes Temuco vs. Everton. 15:30 horas. Estadio ‘Germán Becker’.

Universidad Católica vs. Curicó Unido. 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Huachipato vs. Unión Española. 20:30 horas. Estadio CAP Acero.

Domingo 27 de agosto

Colo Colo vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Monumental.

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 15:30 horas. Estadio ‘Ester Roa’.

O’Higgins vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas. Estadio El Teniente.

