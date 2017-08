¿encontraste un error? avísanos

Rubén Selman criticó a Polic: "Todavía no ha llegado a una madurez para consolidarse"



Publicado por Nicolás Maureira

El polémico partido entre Colo Colo y Deportes La Serena por Copa Chile sigue siendo objeto de comentarios por la prensa deportiva nacional, especialistas e hinchas. Esta vez fue el exárbitro Ruben Selmán quien criticó el cometido de Patricio Polic, asegurando que le faltó “más carácter”.

En diálogo con el programa Tribuna Deportiva de Radio Mistral, Selman señaló que el primer tanto anulado a los papayeros es una jugada “interpretativa”, mientras que en el segundo no dio lugar a las dudas.

“El primer gol de Deportes La Serena me parece absolutamente interpretativo y para mí estuvieron acertados. Es una situación absolutamente interpretativa. Mientras que en la segunda jugada no existe ninguna objeción al respecto, porque se equivoca rotundamente el línea sancionando un fuera de juego inexistente, pues el jugador que estaba fuera de juego cuando sale el balón es otro (Rodrigo Brito), y no quien finalmente cabecea (Alan Muñoz) para anotar el gol, así que fue un gol válido que perjudicó a Deportes La Serena indudablemente”, indicó.

Ante eso, Selmán no perdonó a Polic por el error que cometió y lo repasó duramente, afirmando que aún le falta para consolidarse en el referato internacional.

“Es sabido por todos que el hoy el arbitraje nacional no está en el mejor pie. Creo que han existido errores garrafales. Fue un fin de semana con mucha actividad en cuanto a polémica y este miércoles, el arbitraje no estuvo exento, porque me parece que a Patricio Polic le faltó carácter en algunas situaciones. Creo que todavía no ha llegado a una madurez para consolidarse como un árbitro internacional. De verdad, no existe un mayor análisis con respecto al nivel de los árbitros por la falta de carácter y de personalidad”, expresó.

Por último, Selman descartó que el VAR sea la solución para mejorar el arbitraje en el fútbol chileno.

“Creo que estamos a años siderales en poder llegar a que se implemente el VAR en Chile y desde mi punto de vista no aporta en nada”, cerró.

