Mosquera confía en que La Serena podrá eliminar a Colo Colo: "Creo que se nos va a dar"



Publicado por Pablo Velozo

Deportes La Serena tiene hoy la primera opción de avanzar a la segunda fase de la Copa Chile cuando enfrente a Colo Colo, desde las 20:00 horas, en el estadio Monumental, cotejo que será dirigido por el juez Patricio Polic. En la ida el cuadro ‘granate’ derrotó por 4-1 a los ‘albos’.

Recordemos que este partido debió jugarse el pasado 22 de julio pero, a raíz de la ‘nevazón’ que cayó en la zona central de nuestro país aquella jornada, se aplazó para hoy.

El delantero colombiano John Jairo Mosquera, que en la ida le marcó dos goles al cuadro ‘popular’, reconoció sus ganas de volver a anotar esta noche.

“En lo personal estoy muy bien, creo que para un delantero siempre es importante anotar goles y, claro, le hice dos goles a Colo Colo y el fin de semana pasado también anoté dos más”, comenzó diciendo el ariete.

Sobre las preocupaciones por la defensa que ofrezca el cuadro popular, Mosquera fue enfático: “No me preocupo mucho en mirar a los defensa centrales rivales, lo único que me preocupo es en marcar goles, si se da uno también sería bueno para el equipo y para mí. Lo único que queremos es pasar de fase y con la ayuda de Dios yo creo que se va a dar”.

Consultado respecto a su decisión de venir a jugar a Deportes la Serena, el ariete comentó que “fui a Colombia porque falleció mi padre y no pude ir al funeral porque yo estaba en Alemania“.

“Además, regrese a mi país porque mi mamá estaba sufriendo de depresión pero gracias a Dios se recuperó. Estuve en Envigado donde tuve una lesión, en Llaneros y ahí se presentó la opción de venir a Chile donde espero hacer un buen torneo y poder jugar en Primera División“, agregó.

Respecto a los apodos que ha recibido en nuestro país el moreno futbolista dijo, entre risas, que “hay muchos”, especificando que “la pantera” y “El negro del whatsapp” han sido los más repetidos. “Lo importante es que el camarín se sienta animado y la pase bien. No me enojo por lo que me digan porque yo también pongo apodos, así que no me preocupo mucho”.

La probable formación del cuadro papayero para esta noche sería con: Pedro Carrizo; Jonathan Suazo, Rodrigo Brito, Jorge Aquino, Giovanni Campusano; Alan Muñoz, Patricio Rubina, Aníbal Carvallo, Matías Farfán; John Jairo Mosquera y Mauricio Salazar.

