¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Presidente de Barnechea no fue autorizado por ANFP a participar de Consejo de Presidentes



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por José Luis Rivera

Este martes se ha llevado a cabo el Consejo Extraordinario de Presidentes de la ANFP, cita en la que se discute de manera exclusiva el caso de Barnechea, club que acudió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para conseguir su inclusión en la temporada de Primera B.

La sede de la ANFP en Quilín ha sido el escenario en el que se ha desarrollado el encuentro, el cual tuvo una particularidad: la imposibilidad de que el presidente de Barnechea, Armando Cordero, fuera parte de la reunión, por decisión del directorio de la organización.

Ante ello, Cordero asistió a la sede del fútbol chileno acompañado de la notario Valeria Ronchera, con el objetivo de “certificar que efectivamente no estamos invitados al Consejo”, aclarando que no recibió mayores explicaciones. “No vine a pedir una respuesta, sino a establecer que no estamos invitados” insistió.

El dirigente fue consultado por las declaraciones de Arturo Salah, quien ayer estableció que Barnechea no está considerado en la repartición de dineros correspondientes al CDF. Sobre eso, señaló tajante que “yo entiendo que las platas me deberían corresponder”.

Tendencias Ahora